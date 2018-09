Masiva participación de los alumnos en otro encuentro

El complejo polideportivo "Beto Mesa" fue escenario del quinto encuentro de los Juegos Juninenses, encuentro donde participaron masivamente alumnos de diferentes escuelas secundarias de nuestra ciudad.

Al respecto, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, indicó que "Los chicos de cada división presentaron una bandera identificatoria, una mascota y participaron del Yo Sé, donde cada uno hizo una puesta en escena, ya sea de baile, canto o presentación de una escena. Los chicos tienen una gran energía y la canalizan en esta presentación, donde demuestran un gran trabajo en equipo. Nos pone muy contentos abrir el ´Beto Mesa´ para este tipo de actividades, donde más de 300 chicos la han pasado muy bien", agregó el funcionario.

Pueyo explicó que "los Juegos Juninenses son una propuesta del municipio donde se realizan cuatro encuentros deportivos y uno cultural, esto, con la idea de que todos puedan participar y disfrutar, pensando así en todos los chicos. Esta actividad la llevamos a cabo en forma conjunta con los integrantes del CEF 126, a quienes les agradezco el acompañamiento. Estamos felices de dar este espacio a los chicos para que se diviertan y puedan mostrar sus talentos".

Para finalizar, el subsecretario de Educación y Deportes municipal, recordó que "este encuentro sirvió, además, como previa de lo que serán las actividades para el próximo 20 y 21 de septiembre en el marco de la celebración del ´Día del Estudiante´, donde además del Yo Sé, los chicos participarán de un juego de trivia y presentación de un proyecto solidario, con muchos premios y que nuevamente determinará que, el próximo día de la primavera, los protagonistas serán los jóvenes".

Franco Bellafronte: "Talento e imaginación"

Por su parte, Franco Bellafronte, coordinador de la Dirección de Juventud del Municipio, remarcó: "Es muy gratificante ver el gran talento e imaginación que tienen los chicos, quienes han presentando muy buenas producciones, lo que demuestra también, que han dedicado mucho tiempo y compromiso en cada actividad. Esto, sin dudas, nos impulsa a seguir trabajando de manera conjunta con todos los jóvenes de la ciudad".

Como se dijo, los chicos de los diferentes colegios secundarios que participaron de la actividad, compartieron una jornada de mucha camaradería. Marcos Asunción, alumno de la escuela San Ignacio, dijo que "cuando comenzamos a preparar nuestra presentación no teníamos mucha fe porque nuestro curso no es de organizarse y no eramos tan unidos. Hoy haber participado de este encuentro nos sirvió muchísimo porque nos unió como grupo y donde todos trabajamos en equipo para estar hoy acá. La verdad, es que la experiencia fue muy linda y estamos muy contentos", completó Franco Bellafronte.