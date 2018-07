Rodolfo D'Onofrio criticó el convenio con un predio de Marbella

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, criticó a la Asociación del Fútbol Argentino por haber realizado un convenio con un predio de Marbella para que se entrenen los futbolistas juveniles desperdigados en equipos europeos, con chances de integrar alguna selección.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, el dirigente contó que le parece “medio descolgado lo de Marbella si todavía no hay un proyecto”.

“Tenemos a los equipos del Interior, que viajan miles de kilómetros en ómnibus para disputar la Copa Argentina y no tienen lugar para entrenarse. Podrían hacerlo en el predio de AFA de Ezeiza, donde tienen todas las comodidades. En vez de ir a buscar un predio en Marbella. Es probable que no hayan desembolsado un peso por ese predio, pero empecemos por nuestro país, creo que no es una buena señal”, afirmó.

La semana pasada, el presidente de AFA, Claudio Tapia, visitó las instalaciones de la posible sede europea del fútbol argentino, donde proyecta preparar a los nuevos talentos de la Selección.

La idea, que ya la había adelantado en noviembre pasado, va camino de concretarse en las próximas semanas, cuando ante el Comité Ejecutivo presente al Marbella Football Center como sede de la nueva “AFA-Europa”.

“Chiqui” había explicado oportunamente que la intención es crear un centro de capacitación y entrenamiento en España para reclutar talentos argentinos tempranamente emigrados a Europa, como lo fue el actual capitán Lionel Messi.

“Su principal función será para la captación, asesoramiento y entrenamiento de las jóvenes promesas albicelestes que residan en todo el viejo continente”, precisó la AFA a través de un comunicado.