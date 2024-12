La lista de Gago para el 2025: Loyola, Piovi, Gianetti y Robertone en la mira

El entrenador de Boca, Fernando Gago, ya dio algunos nombres con los que le gustaría contar para el 2025, entre ellos el actual volante chileno de Independiente Felipe Loyola, el central del Cruz Azul Gonzalo Piovi, el volante del Almería Lucas Robertone y el defensor Lautaro Gianetti.

Boca deberá afrontar el año próximo el campeonato de la Liga Profesional, que se divide en Apertura y Clausura, el Mundial de Clubes en los Estados Unidos, donde jugarán los 32 mejores equipos del mundo, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

En principio, Loyola fue contactado por dirigentes "Xeneizes" lo que despertó la ira de los directivos del Rojo, quienes de inmediato se pusieron en contacto con sus pares de Huachipato para comprar un mayor porcentaje del pase, pero aún no recibieron respuesta del club chileno.

En la nómina de posibles refuerzos también figura el ex Racing Piovi, que juega en el Cruz Azul de México, el defensor central del Udinese de Italia Lautaro Gianetti y Lucas Robertone, volante del Almería.

Por este último jugador, la institución española está de acuerdo en cederlo, pero en cambio quiere al mediocampista Cristian Medina, que también es pretendido por el Fenerbahçe, de Turquía, y en las últimas horas trascendió el interés de la Roma de Italia.

Medina por su parte, fue desplazado del grupo y no es tenido en cuenta por el entrenador desde su llegada tras algunos conflictos y espera ser transferido ya que no va a tener lugar en el club.

En tanto, los futbolistas que se fueron de Boca son el volante Guillermo Pol Fernández, que no renovó su contrato y firmó un acuerdo como jugador libre con el Fortaleza de Brasil, y el defensor Nicolás Valentini que también se irá libre a la Fiorentina de Italia. Además, el Xeneize tiene previsto desprenderse del mediocampista Agustín Martegani, ex San Lorenzo, y de Juan Ramírez, otro mediocampista que no será tenido en cuenta por Gago.

El defensor central Gary Medel se incorporaría en carácter de jugador libre a la Universidad Católica de Chile y también quiere renegociar a los futbolistas que se sumarán al plantel como el caso del ex mediocampista de Belgrano de Córdoba Esteban Rolón, Nicolás Orsini, Gonzalo Morales, Nazareno Solís y Pedro Velurtas, entre otros.

El plantel está licenciado hasta el 2 de enero, cuando retornarán a las prácticas en el predio de Ezeiza. Hasta ahora, la única incorporación es el mediocampista ofensivo Carlos Palacios.