Se conoció la programación de la última fecha del Torneo Clausura – “Hugo López”

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer la programación de la decimoquinta y última fecha del Torneo Clausura – “Hugo López”.

La actividad del campeonato comenzó el martes pasado con los encuentros adelantados entre Deportivo Baigorrita y La Favela y continuará hoy con partidos de categorías inferiores y Primera División. En la máxima divisional, Baigorrita y La Favela jugaron el miércoles anterior y el resto de los enfrentamientos se jugarán entre hoy, mañana, lunes y miércoles.

La definición del torneo será el miércoles por la noche, día en el que se cruzarán: Villa – Moreno; Independiente – Academia Mascherano y Defensa – Jorge Newbery.

El Canalero (28), único líder, depende de sí mismo para ser campeón y el conjunto de Lincoln (27) deberá ganar y esperar una derrota de Defensa.

La programación es la siguiente

Hoy:

HS CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

11.00 Origone Origone – Ambos Mundos Séptima

12.15 Origone Origone – Ambos Mundos Novena

12.30 Rivadavia L Rivadavia L – River Décima

12.30 Independiente Independiente – Mascherano Décima

12.30 Defensa Defensa – Newbery Décima

12.30 C. Deportiva Sarmiento – BAP Décima

12.30 Villa Villa – Moreno Décima

13.15 Origone Origone – Ambos Mundos Pre décima

13.30 C. Deportiva Sarmiento – BAP Octava

13.30 Villa Villa – Moreno Octava

13.30 Defensa Defensa – Newbery Octava

13.30 Independiente Independiente – Mascherano Octava

13.30 Rivadavia L Rivadavia L – River Octava

14.15 Origone Origone – Ambos Mundos Quinta

14.30 Rivadavia L Rivadavia L – River Sexta

14.30 C. Deportiva Sarmiento – BAP Sexta

14.30 Villa Villa – Moreno Sexta

14.30 Defensa Defensa – Newbery Sexta

14.30 Independiente Independiente – Mascherano Sexta

14.45 Independiente Independiente – Mascherano Cuarta

15.45 C. Deportiva Sarmiento – BAP Cuarta

15.45 Defensa Defensa – Newbery Cuarta

15.45 Villa Villa – Moreno Cuarta

15.45 Rivadavia L Rivadavia L – River Cuarta

16.00 Origone Origone – Ambos Mundos Primera

17.30 C. Deportiva Sarmiento – BAP Senior

17.30 Villa Villa – Moreno Senior

17.30 Defensa Defensa – Newbery Senior

17.30 Independiente Independiente – Mascherano Senior

Mañana:

HS CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

10.30 Defensa Defensa – Newbery Séptima

10.30 Independiente Independiente – Mascherano Séptima

10.30 Rivadavia L Rivadavia L – River Séptima

11.00 C. Deportiva Sarmiento – BAP Séptima

11.00 Villa Villa – Moreno Séptima

11.45 Defensa Defensa – Newbery Novena

11.45 Independiente Independiente – Mascherano Novena

11.45 Rivadavia L Rivadavia L – River Novena

12.15 C. Deportiva Sarmiento – BAP Novena

12.15 Villa Villa – Moreno Novena

12.45 Independiente Independiente – Mascherano Pre décima

12.45 Rivadavia L Rivadavia L – River Pre décima

12.45 Defensa Defensa – Newbery Pre décima

13.15 C. Deportiva Sarmiento – BAP Pre décima

13.15 Villa Villa – Moreno Pre décima

13.45 Defensa Defensa – Newbery Quinta

13.45 Independiente Independiente – Mascherano Quinta

13.45 Rivadavia L Rivadavia L – River Quinta

14.15 C. Deportiva Sarmiento – BAP Quinta

14.15 Villa Villa – Moreno Quinta

16.00 C. Deportiva Sarmiento – BAP Primera

Lunes:

HS CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

21.30 Rivadavia L Rivadavia L – River Primera

Miércoles:

HS CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

21.30 Villa Villa – Moreno Primera

21.30 Defensa Defensa – Newbery Primera

21.30 A. Mundos Independiente – Mascherano Primera