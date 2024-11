Jorge Newbry va a visitar a Deportivo Pinto y Rivadavia de Lincoln a Atlético Carlos Casares

Comenzando la segunda etapa del torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, los dos equipos que siguen compitiendo y que representan a la Liga Deportiva del Oeste van a iniciar esta fase (que consta de partidos de ida y vuelta) como visitantes.

Jorge Newbery de nuestra ciudad visitará el domingo a las 17 al Club Social y Deportivo General Pinto, en el estadio "Luis Dallocchio" de los pintenses.

El elenco dirigido por el linqueño Pablo Zárate (exjugador de Sarmiento de Junín) representa a la Liga Amateur de Deportes de Lincoln y finalizó segundo en el grupo que compartieron con Rivadavia y Academia Javier Mascherano de Lincoln y con Colonial de ferré.

Por su parte, Rivadavia de Lincoln visitará el fin de semana a Atlético de Carlos Casares y la revancha se jugará una semana más tarde en cancha de los albirrojos, mientras que la revancha de Newbery-Deportivo Pinto se disputará en cancha de los del Pueblo Nuevo".

Los demás enfrentamientos de los 16avos. de final de la Región Pampeana Norte son los siguientes, figurando en primer término quienes primero serán visitantes y luego definirán los play-off como locales:

Once Tigres (9 de Julio) vs. Bragado Club; Argentino de Chacabuco vs. At. 9 de Julio; Defensores de Salto Argentino ante Argentino de Pergamino; Racing Club de Pergamino contra Deportivo Villa Sanguinetti de Arrecifes; Argentino de Rojas) vs. General Rojo (San Nicolás); Deportivo La Emilia de San Nicolás ante Deportivo Central Buenos Aires de Zárate; A.C.F.A. de Ciudadela vs. Regatas de San Nicolás de los Arroyos; Mitre de San Pedro ante La Fraternidad de Ingeniero Maschwitz; Atlético Baradero vs. Paraná F.C. de San Pedro; Coronel Brandsen de La Plata) contra Nápoli Argentino de Ranelagh; San Lorenzo de Villa Castells (Gonnet) vs. Náutico Hacoaj de Tigre; Deportivo Chascomús vs. Polideportivo de Gonnet; Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy frente a Vélez Sarsfield de Mercedes; y Atlético Roque Pérez vs. Unidos de Lisandro Olmos.