River fue goleado por Atlético Mineiro y llega complicado a la vuelta de semifinales de la Libertadores

River, con graves errores defensivos y de atención, fue goleado esta noche como visitante por 3 a 0 frente a Atlético Mineiro de Brasil y deberá ganar con un abultado resultado como local en la revancha si quiere avanzar a la final de la Copa Libertadores.

Con dos goles de Deyverson, que jugó con los nervios del rival y con el público local, y otro de Paulinho, el local liquidó a un rival que recibió un mazazo en Belo Horizonte en la ida de las semifinales y perdió su primer partido en la actual edición del certamen, que lo dejó muy complicado de cara a la vuelta en El Monumental.

El próximo martes 29 de octubre, River recibirá a Atlético Mineiro y deberá ganar por al menos tres goles de diferencia para forzar una definición por penales para jugar la gran final.

Para los cinco minutos del partido, Mineiro casi le dio el primer golpe a River, con un cabezazo en el área que dejó a Deyverson y Hulk mano a mano con Franco Armani, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Jesús Valenzuela vio una mano que anuló toda la jugada.

River comenzó a romper las líneas de Mineiro tras este intento fallido del equipo brasileño y se aproximó más al arco rival, con escaladas por las bandas y con Facundo Colidio gravitando en el área para dejar solo a Miguel Borja pero no generó peligro.

A los 22 minutos, Mineiro pudo salir de contraataque, con Hulk en el avance, quien se sacó de encima a Germán Pezzella con el hombro y se la cedió a Deyverson para dejar en el camino a Armani con facilidad al dejarlo desparramado en el piso y así convertir el 1 a 0.

El conjunto argentino trató de causar problemas en el fondo de Mineiro, con un Colidio muy activo con la pelota y sin ella para desprenderse de la marca. Pero el nerviosismo lo llevó a cometer muchas infracciones que sumaron amonestaciones en River.

El inicio del segundo tiempo fue favorable para River, con más presencia en el campo de Mineiro y juego asociado, pero sin poder molestar y ser un peligro para el arquero local Éverson.

Pero en apenas cuatro minutos, Mineiro hizo muy buen trabajo y se quedó con una goleada. Primero Gustavo Scarpa le puso un gran pase a Deyverson para su doblete y tras un error en un lateral, Paulinho convirtió el 3 a 0 ante un River atónito y muy inoperante.

Terminado el partido, el director técnico de River, Marcelo Gallardo, analizó la dura derrota que sufrió su equipo ante Atlético Mineiro por 3-0, y afirmó que deberán "hacer un partido perfecto" si quieren dar vuelta el resultado.

"No salió absolutamente nada de lo que planificamos e intentamos desarrollar en la previa. Cuando no fluye, es difícil hacer un análisis. Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía lo pagás caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser", agregó.

Síntesis

Copa Libertadores.

Semifinales (ida).

Atlético Mineiro - River.

Estadio: Arena MRV.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Lara (Chile).

Atlético Mineiro: Éverson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera, Guilherme Arana; Hulk, Paulinho; Deyverson. DT: Gabriel Milito.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Sanatiago Simón, Nicolás Fonseca, Ignacio Fernández; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 22m Deyverson (AM).

Goles en el segundo tiempo: 25m Deyverson (AM); 29m Paulinho (AM).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Maximiliano Meza por Simón (R); Manuel Lanzini por I. Fernández (R); Rodrigo Villagra por Fonseca (R); 27m Adam Bareiro por Borja (R); Pablo Solari por Colidio (R); 37m Otávio por Deyverson (AM).