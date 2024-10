Argentina se encuentra en Buenos Aires y pone la mente en el partido con Bolivia

La Selección Argentina aterrizó ayer en Buenos Aires tras el empate ante Venezuela, en Maturín, por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego de la igualdad 1 a 1 ante la Vinotinto el jueves pasado, los bicampeones de América se trasladaron a Barranquilla para, desde ahí, volar hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde aterrizaron cerca de las 14 de ayer. Ya en suelo argentino y concentrados en el predio que posee la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, el equipo de Lionel Scaloni empezará hoy a preparar el partido del martes ante Bolivia, en el estadio Monumental de Núñez.

El encuentro tendrá lugar a las 21 frente a un rival que viene dando resultados sorpresivos en las Eliminatorias Sudamericanas y se ubica en el sexto lugar de la tabla, dentro de los clasificados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, momentáneamente.

En las prácticas de mañana y el lunes, Scaloni comenzará a diagramar el equipo que saldrá a la cancha en busca de una nueva victoria que lo acerque al Mundial.

Un aspecto positivo para el cuerpo técnico es que, más allá de las dificultades que presentó el terreno de juego, no hay que lamentar lesionados ni sancionados, pese a que había ocho jugadores al límite con las amonestaciones. Sin embargo, no se descarta que haya modificaciones dentro del once inicial para el juego del martes, donde incluso se baraja un cambio por línea con respecto a la escuadra que fue del arranque en Maturín.

Scaloni recupera un titular indiscutido como Cuti Romero (que cumplió su fecha de suspensión). A su vez, se volverá a evaluar a Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez podría quedarse con un lugar dentro del equipo tras ir desde el banco en Venezuela.

Por otra parte, el juvenil Valentín Carboni se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá las próximas tres fechas de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección argentina en lo que resta del año.

El mediapunta había sido desafectado de la convocatoria para el encuentro ante Venezuela por una molestia en su rodilla, pero tras realizarse los estudios correspondientes, el joven de 19 años sufrió la rotura de ligamentos que los marginará de las canchas por aproximadamente nueve meses.