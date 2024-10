Scaloni habló en la previa del partido ante Venezuela

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa, en la previa del duelo de mañana contra Venezuela, por las eliminatorias del Mundial 2026.

El DT envió tranquilidad al asegurar que Lionel Messi se encuentra bien y será parte del equipo en esta doble fecha de eliminatorias: "Leo está bien, ha jugado varios partidos antes de venir con nosotros y es lo que necesitaba, sumar minutos”.

“Antes de la pasada convocatoria habíamos hablado y la decisión había sido que no viniera porque necesitaba jugar. Ahora está en condiciones, está bien y será parte del equipo", sentenció Scaloni.

A su vez, hizo referencia a los problemas que tuvo debido a las diferentes bajas en el plantel: "Es una fecha muy difícil por la convocatoria. Muchos imponderables como el viaje, traslado, cómo venía el jugador, logramos que llegue Buonanotte ante la lesión de Garnacho rápidamente, traer jugadores de Europa es difícil. Los clubes están fuera de reglamento y es difícil traerlos para llegar a jugar".

Por otro lado, fue cuestionado por otros temas polémicos como la sanción del “Dibu” Martínez, en la que se mostró completamente en contra con la decisión tomada por la FIFA: "Esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu, al Cuti Romero”.

“Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo, lógicamente son cosas que como entrenador no me gustan para los jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso, en que el jugador cuando es sancionado o expulsado sea por algo dentro del partido”, explicó el entrenador argentino.

Scaloni se mostró muy contundente con su opinión sobre el tema que envolvió al arquero titular del Aston Villa: “No estoy de acuerdo con la sanción porque pasan cosas mucho peores y no se sancionan, no me parece". En relación a la posibilidad de postergar el partido frente a Venezuela para el viernes, por el huracán Milton, el nacido en Pujato declaró: “Habíamos pedido viajar ayer, pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo hoy si el tiempo lo permite, no tenemos más información que esa”.

"No se puede despejar, va a ser difícil al otro día llegar porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto. Lo más importante es la salud de la gente y de todos nosotros que estamos acá también", agregó el entrenador argentino.

“El tema seguridad es delicado, el partido es importante, pero la seguridad lo es mucho más. Cuando uno habla de huracanes, quieras o no te preocupa y nosotros estamos preocupados. Esperamos a ver si es verdad que podemos salir hoy, que dicen que a la tarde se podrá salir, pero no tenemos la certeza”, expresó Scaloni.

Por otra parte, fue consultado por los polémicos dichos de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa, actual director técnico de la Selección de Uruguay: “Siempre conmigo estuvo bien, pero no es momento de echar leña al fuego”.