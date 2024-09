Sarmiento recibe a Unión de Santa Fe con la urgencia de volver a la victoria

Sarmiento recibe hoy a Unión de Santa Fe con la urgencia de volver a la victoria en el torneo de la Liga Profesional. El partido se jugará en el estadio Eva Perón, desde las 19.30, con el arbitraje de Andrés Merlos, correspondiente a la fecha 16 del campeonato.

El Verde viene de una dura derrota con Central Córdoba de Santiago del Estero, por 3 a 1, como local, y dejó escapar puntos claves ante un rival directo en la lucha por la permanencia en Primera.

Además del resultado, el equipo de Israel Damonte no encuentra el rumbo en el juego ni en la competencia y acumula ocho encuentros sin triunfos. La última victoria del conjunto juninense fue en la octava jornada frente a Racing, por 1 a 0.

El rival

Unión de Santa Fe atraviesa una realidad distinta y es uno de los animadores del campeonato. El Tatengue se ubica cuarto en las posiciones, con 27 puntos, y es uno de los escoltas de Vélez, el líder, con 33.

El equipo santafesino, conducido por Cristián “Kily” González, llega a este encuentro luego de vencer 3 a 1 a Godoy Cruz de Mendoza, en el 15 de Abril, pero le cuesta ganar en condición de visitante.

La última vez que triunfó fue contra Independiente Rivadavia en la fecha 4, por lo que hace cinco que no suma de a tres fuera de Santa Fe. En ese lapso, perdió dos (Racing y Tigre) y empató tres (Estudiantes, Belgrano y Lanús).

La principal duda es la presencia del entrenador por la triste noticia del fallecimiento de Raquel Mercedes Perret, su madre. En el caso de que no esté, su ayudante Tomás Costa podría estar en el banco de relevos.

El historial

El registro de antecedentes marca que Sarmiento y Unión se enfrentaron en 50 ocasiones. El Verde se impuso en 16 partidos, el Tatengue en 22 encuentros y empataron en 12 juegos restantes.

La última vez que se enfrentaron fue el 2 de marzo de este año, en el Eva Perón, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. Fue victoria de Unión, por 2 a 1, con los goles de Lucas Gamba y Adrián Balboa para los santafesinos y de Lisandro López para el Verde.

POSICIONES

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Vélez 33 15 10 3 2 29 8 +21

2 Huracán 28 16 7 7 2 16 8 +8

3 Talleres (C) 27 15 7 6 2 22 16 +6

4 Unión 27 15 7 6 2 18 12 +6

5 Instituto 25 16 7 4 5 21 14 +7

6 Atl Tucumán 25 15 7 4 4 17 16 +1

7 River Plate 24 15 6 6 3 20 11 +9

8 Racing Club 24 15 7 3 5 20 13 +7

9 Belgrano 24 16 6 6 4 21 19 +2

10 Riestra 24 16 7 3 6 18 18 0

11 Gimnasia (LP) 22 15 6 4 5 16 14 +2

12 Boca Juniors 21 16 5 6 5 19 17 +2

13 Estudiantes (LP) 20 16 5 5 6 16 16 0

14 Rosario C. 19 15 5 4 6 17 16 +1

15 Godoy Cruz 19 15 4 7 4 16 16 0

16 Platense 19 15 5 4 6 13 14 -1

17 Lanús 19 15 4 7 4 18 22 -4

18 Ind Rivadavia 19 16 5 4 7 10 16 -6

19 Independiente 18 15 3 9 3 9 10 -1

20 Argentinos 18 15 5 3 7 11 16 -5

21 San Lorenzo 17 15 4 5 6 13 14 -1

22 Tigre 17 15 4 5 6 18 20 -2

23 Banfield 17 16 4 5 7 14 19 -5

24 Newell’s 17 16 4 5 7 10 18 -8

25 Sarmiento (J) 15 15 3 6 6 11 15 -4

26 Central Cba 13 15 3 4 8 16 25 -9

27 Def y Justicia 12 16 2 6 8 10 23 -13

28 Barracas C. 11 15 2 5 8 6 19 -13

Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Vélez 58 29 17 7 5 43 21 +22

2 River Plate 51 29 13 12 4 46 21 +25

3 Talleres (C) 51 29 13 12 4 46 32 +14

4 Racing Club 48 29 14 6 9 44 24 +20

5 Godoy Cruz 48 29 13 9 7 32 22 +10

6 Estudiantes (LP) 47 30 13 8 9 35 25 +10

7 Unión 47 29 12 11 6 34 26 +8

8 Boca Juniors 46 30 12 10 8 39 29 +10

9 Huracán 44 30 11 11 8 28 20 +8

10 Argentinos 44 29 12 8 9 36 30 +6

11 Instituto 42 30 12 6 12 39 31 +8

12 Lanús 42 29 11 9 9 38 36 +2

13 Independiente 41 29 9 14 6 23 20 +3

14 Belgrano 38 30 9 11 10 40 40 0

15 Gimnasia (LP) 38 29 11 5 13 34 37 -3

16 Def y Justicia 38 30 9 11 10 27 36 -9

17 Newell's 38 30 10 8 12 23 33 -10

18 Platense 37 29 9 10 10 23 28 -5

19 Barracas C. 37 29 9 10 10 26 34 -8

20 Riestra 37 30 10 7 13 26 34 -8

21 Atl Tucumán 35 29 8 11 10 25 39 -14

22 Banfield 34 30 8 10 12 28 34 -6

23 Rosario C. 34 29 9 7 13 27 34 -7

24 San Lorenzo 33 29 7 12 10 23 28 -5

25 Ind Rivadavia 27 30 7 6 17 23 41 -18

26 Sarmiento (J) 24 29 5 9 15 20 34 -14

27 Central Cba 24 29 5 9 15 26 45 -19

28 Tigre 22 29 5 7 17 25 45 -20

Promedios 2024

Pos Equipo 22 23 24 Pts PJ Prom

1 River Plate 76 85 51 212 111 1.909

2 Racing Club 80 60 48 188 111 1.693

3 Boca Juniors 79 62 46 187 112 1.669

4 Estudiantes (LP) 61 62 47 170 112 1.517

5 Argentinos 67 54 44 165 111 1.486

6 Talleres (C) 46 67 51 164 111 1.477

7 Godoy Cruz 51 63 48 162 111 1.459

8 Def y Justicia 65 58 38 161 112 1.437

9 Huracán 65 51 44 160 112 1.428

10 San Lorenzo 58 64 33 155 111 1.396

11 Vélez 46 49 58 153 111 1.378

12 Newell's 63 53 38 154 112 1.375

13 Belgrano 0 57 38 95 71 1.338

14 Gimnasia (LP) 65 45 38 148 111 1.333

15 Instituto 0 52 42 94 71 1.323

16 Atl Tucumán 57 54 35 146 111 1.315

17 Rosario C 46 65 34 145 111 1.306

18 Independiente 51 51 41 143 111 1.288

19 Unión 49 46 47 142 111 1.279

20 Barracas C. 53 49 37 139 111 1.252

21 Riestra 0 0 37 37 30 1.233

22 Lanús 36 57 42 135 111 1.216

23 Banfield 49 53 34 136 112 1.214

24 Platense 42 54 37 133 111 1.198

25 Tigre 63 47 22 132 111 1.189

26 Sarmiento (J) 53 46 24 123 111 1.108

27 Central Cba 49 48 24 121 111 1.090

28 Ind Rivadavia 0 0 27 27 30 0.900