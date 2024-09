Sarmiento recibe a Central Córdoba en un partido clave por la permanencia

Sarmiento recibe hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido clave por la permanencia en Primera División. El partido comenzará a las 18.45, en el estadio Eva Perón, por la decimoquinta fecha del campeonato, con arbitraje de Pablo Echavarría.

El Verde viene de empatar 1 a 1 con Godoy Cruz de Mendoza el domingo pasado, en condición de visitante, y lleva siete encuentros sin ganar. El conjunto juninense buscará quedarse con los tres puntos ante un rival directo en la lucha por mantener la categoría.

Sarmiento (24) le lleva tres puntos al Ferroviario (21) en la tabla anual, mientras que en la de promedios el Verde (1.118) supera por cinco unidades al de Omar De Felippe (1.072).

El último de esa tabla es Independiente Rivadavia que juega hoy ante Banfield.

El historial

El registro de antecedentes marca que Sarmiento y Central Córdoba se enfrentaron en 8 ocasiones. El Verde se impuso en un partido, el Ferroviario obtuvo la victoria en 3 encuentros, y empataron en los 4 juegos restantes.

La última vez que se enfrentaron fue el sábado 10 de febrero en el Madre de Ciudades, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Fue victoria para Central Córdoba por 3 a 0, con goles de Tomás Molina, Florián Monzón y Oscar Garrido.

El rival

Central Córdoba de Santiago del Estero viene con una agenda complicada y hoy afrontará su tercer partido en diez días.

Con la llegada de Omar De Felippe, el Ferroviario mejoró futbolísticamente, consiguió resultados y acumula siete partidos sin perder, con tres victorias y cuatro empates.

COMISIÓN DIRECTIVA

Renuncio Cifarelli

El actual tesorero de Sarmiento, Diego Cifarelli, presentó la renuncia a su cargo. En un comunicado, el club juninense indicó que "a pesar de que la renuncia es indeclinable, la misma será tratada mañana en la reunión de Comisión Directiva".

Elías López: “Va a ser clave la propuesta de Sarmiento”

El futbolista de Sarmiento Elías López habló ayer en conferencia de prensa, en el Centro de Alto Rendimiento, y palpitó el choque de hoy frente al conjunto santiagueño.

“Va a ser clave hacer la propuesta de Sarmiento; tenemos que hacer valer la localía, que es esa cuota que nos está faltando. Estamos con confianza, metimos una buena semana de entrenamientos y espero que sea un lindo envión para obtener los tres puntos”, expresó.

“Se dice mucho que es un partido de seis puntos, pero es de tres, como todos. Preparamos el partido de la mejor manera y con muchas ganas. Estamos con confianza porque dimos una muestra de carácter en Mendoza contra un gran equipo y nos volvimos con buenas sensaciones”, aseguró.

El jugador del Verde se refirió al punto obtenido ante Godoy Cruz en la última presentación y a su posición dentro del campo en ese encuentro.

“Estamos con muchas energías. Muy contento por el gol y también en lo grupal por el equipo. Hicimos un gran partido, sacamos muchas cosas buenas y trataremos de mejorar las malas e hilar un poco más fino. Creo que vamos por buen camino”, manifestó.

“Hace mucho que no jugaba en esa posición (volante por la derecha), de chico sí lo hacía bastante, más volante que lateral. Me sentí muy cómodo. Quizás en una posición nueva uno siente esa incertidumbre, pero tuve una buena semana de trabajos y me sentí muy bien”, indicó.

“Hay que tratar de rescatar lo bueno y mejorar lo malo. En la semana tratamos de ajustar las pocas cosas malas que tuvimos en ese partido, que fueron detalles. Nos volvimos con un sabor agridulce, estuvimos a muy poco de ganar. Esperemos hacer valer el punto mañana (por hoy)”, concluyó.

Además, el conjunto santiagueño eliminó a Temperley en los cuartos de final de la Copa Argentina y es uno de los semifinalistas de la competencia.