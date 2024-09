Sarmiento visita a Godoy Cruz con la obligación de volver a la victoria

Sarmiento visita hoy a Godoy Cruz con la obligación de volver a la victoria en el torneo de la Liga Profesional. El partido, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato, se jugará desde las 15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Silvio Trucco.

El Verde lleva seis partidos sin ganar y viene de empatar sin goles con Lanús, en el estadio Eva Perón, en la fecha pasada, disputada antes del parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Mientras tanto, el plantel del equipo juninense entrenó bajo las órdenes de Israel Damonte durante dos semanas, con el objetivo de volver a sumar de a tres que le permita tener aire en la lucha por la permanencia.

Sarmiento está complicado con el descenso y sus rivales directos sumaron puntos en las últimas fechas por lo que achicaron la distancia tanto en la tabla anual y como la de promedios.

Para este encuentro, el técnico realizará algunas modificaciones en el once que viene de igualar con el Granate y tendrá disponible a Nicolás Gaitán, quien se recupero de una lesión y estuvo ausente en el último compromiso.

El rival

Godoy Cruz de Mendoza, dirigido por Daniel Oldrá, viene de empatar 1 a 1 con Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local, y mantiene una irregular campaña en el torneo.

El Tomba también buscará volver a ganar, tras dos igualdades en la Liga Profesional y la eliminación de la Copa Argentina frente a Independiente de Avellaneda, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

El entrenador bodeguero podrá contar con el defensor Pier Barrios, que ya cumplió las dos fechas de suspensión, mientras que Nicolás Fernández todavía no se recuperó de una lesión muscular que le impidió jugar el último encuentro.

El historial

El registro de antecedentes marca que Godoy Cruz y Sarmiento se enfrentaron en 10 ocasiones entre Primera División y ascenso. El Verde se impuso en un partido, el Bodeguero en 4 encuentros y empataron en 5 juegos restantes.

La última vez que se enfrentaron fue el lunes 8 de abril de este año, en Mendoza, por la fecha 13 de la Zona B de la Copa de la Liga. Fue victoria del Tomba, por 1 a 0, con el gol de Tomás Conechny.

Valentín Burgoa: “Va a ser un partido lindo e importante”

El futbolista de Sarmiento Valentín Burgoa habló en conferencia de prensa, el viernes pasado, antes de emprender el viaje a Mendoza, y palpitó el choque ante Godoy Cruz, su ex club.

“Estamos contentos con el trabajo que hicimos en estas dos semanas, nos preparamos mucho, no solo para este partido sino también para lo que viene. Va a ser un partido lindo e importante”, indicó.

“Va a ser un encuentro complicado, tienen buenos jugadores y están bien de confianza. Hicieron grandes torneos y sigue el mismo grupo y mismo DT. De nuestro lado, trabajamos muy bien y queremos hacer un buen partido, esperemos que se nos dé el resultado”, expresó.

Además, el mediocampista del Verde se refirió a la lucha por la permanencia en la categoría y a su posición en el campo de juego.

“Uno trata de no decirlo mucho en el día a día, hay que entrenar y dar el máximo. No queremos apuntar a pelear abajo, queremos salir de esa zona y mirar para arriba. No queremos estar hablando de esa situación”, manifestó.

“Donde juego, por adentro, me siento cómodo. Aprendí mucho a jugar de espalda, pero sigo haciéndolo. De chico, siempre jugué por afuera y creo que también lo puedo hacer. En todo lo que sea de ataque, me siento bien”, aseguró.

Por último, Burgoa dio su opinión sobre la nueva reglamentación de la Liga Profesional: zona de capitanes.

“Al día siguiente de la reunión, nos comentaron al grupo cómo es la situación. Sabemos que no sabemos protestar. Uno tendrá que manejar esas inquietudes dentro de la cancha, pero hay que pensar un poco más”, concluyó.