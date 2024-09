Deportivo Baigorrita perdió en el debut por la mínima diferencia, al visitar a Atlético Roberts

El miércoles por la noche en la localidad de Roberts, Partido de Lincoln, se realizó el acto inaugural del torneo de fútbol de primera división que organiza la Unión Regional Deportiva Cuatro Ligas.

La apertura del certamen se llevó a cabo en la cancha de Atlético de Roberts (Liga de Lincoln) en donde el local recibió a uno de los representantes de la Liga Deportiva del Oeste de Junín, Deportivo Baigorrita, en tanto que el otro conjunto de la LDO, Defensa Argentina, tuvo jornada libre.

En dicho acto estuvieron presentes varios dirigentes de las ligas de Lincoln y de Junín (encabezadas por Claudio Yópolo), presidentes de los clubes y miembros del Colegio de Árbitros y del Tribunal de Penas de este campeonato.

Para abrir el acto inaugural, habló Darío C. Geido, presidente de Atlético Roberts, seguidamente hizo uso de la palabra Miguel Blanchet, titular de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, y cerró la ceremonia, antes de darse el puntapié inicial (estuvo a cargo del jugador baigorritense Octavio Sacón), el presidente de la Unión Regional Deportiva Cuatro Ligas y de la Liga Deportiva del Oeste, el juninense Claudio Yópolo.

El encuentro jugado en Roberts, que fue arbitrado por Julio Morales (Liga Toldense) fue ganado por los locales por 1 a 0, con gol sobre la media hora del complemento anotado por el delantero Eduardo Díaz.

Deportivo Baigorrita, dirigido por César Suárez, alistó a Dematei; Sacón, Benjamín Moreyra, Yahir Moreyra, G. Cognini y Alturria; Novillo, Rosetti, Reynoso, Conde y Vilchez. D.T.: Van Dik, Zanetti, Pestarino, Veloz, González, Adriel Moreyra y Maltisotto.

Todos los resultados

Los resultados generales registrados en la fecha inaugural, fueron los siguientes:

Zona 1 : River Plate de Chacabuco 2 vs. El Huracán de Rojas 2. Libre quedó Defensa Argentina de Junín, equipo que jugará por la segunda fecha ante River de Chacabuco.

Zona 2: Atlético Roberts 1 vs. Deportivo Baigorrita 0. Fecha libre tuvo el Club 9 de Julio de Chacabuco.

Zona 3: Villa Francia de Coronel Granada (Liga de Lincoln) 0 vs. River Plate de Los Toldos 1. Libre: Viamonte F.C. de Los Toldos.

Zona 4: Ignacio Coliqueo de Los Toldos 1 vs. Rivadavia de Chacabuco 0.Libre: Atlético Pintense, de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.