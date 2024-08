Se disputó el pasado fin de semana la octava fecha de la Liga de Villegas.

Los resultados fueron:

Bunge 4 - 3 Eclipse

Ingeniero 1-0 Blaquier

Cosmopolita 0-Santa Rita 3

Cañada Seca 0-2 Atlético V.

Sportivo 3-0 Atlético C

Juventud 3-1 Sarmiento

Quedó libre: Club Atlético Ameghino

Próxima fecha

Este fin de semana se enfrentan:

Sportivo vs Sarmiento

Atléticp V vs Atlético C

Santa Rita vs Cañada Seca

Bunge vs Cosmopolita

Blaquier vs Eclipse

Atlético A. vs Ingeniero

Libre: Club Atlético Juventud Unida.