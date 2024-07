Álvarez: “Estamos en otra final y vamos a afrontarla como se merece"

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez destacó que están "en otra final" y la afrontarán "como se merece", luego de vencer en semifinales, por 2 a 0, a Canadá. Con la victoria ante los canadienses, "la Scaloneta" se metió en su tercera final consecutiva e irá por un nuevo título luego de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

"La Araña", que abrió el marcador tras una gran asistencia del mediocampista Rodrigo de Paul, explicó: "Parece fácil después de todo lo que venimos haciendo, pero no hay que dejar pasar por alto que no lo es". Además, dio detalles sobre su gol: "El pase de De Paul fue muy bueno y el control también. Definí un poco mal, pero entró".

Con respecto a la presión constante que ejerce ante los defensores rivales, indicó: "Soy uno de los primeros defensores ahí arriba e intento dar una mano en lo que me piden".

Otro jugador que habló con la prensa fue el arquero Emiliano Martínez, quien reconoció: "Es un orgullo como argentino volver a jugar otra final. Es la cuarta con esta camiseta y parece la primera".

"Dibu" viene teniendo una gran actuación en esta Copa América, en la que solo recibió una conquista.

"Me siento cada vez mejor. Siempre que me meten un gol me corrige muchísimo", analizó el arquero.