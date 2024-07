Aniversario: se cumplen 73 años de la inauguración del estadio Eva Perón

El estadio Eva Perón cumple hoy 73 años desde su inauguración en 1951. En un nuevo aniversario de la cancha de Sarmiento, se realizó un recordatorio histórico sobre los distintos campos de juego donde el club juninense se desempeñó deportivamente.

Primera cancha

A partir de su fundación, en la noche del primero de abril de 1911 en calle Winter entre Lavalle y Alberdi y, ya derrumbado el paredón del FC Central Argentino (hecho que comenzó en 1909); “Sarmiento Football Club” armó una precaria cancha sobre calle Winter (entre Lavalle y Córdoba, actual Alberdi), en el terreno perteneciente al Ferrocarril Central Argentino.

En ese entonces, podría denominarse como un “potrero” o “campito”, pero no llegó a utilizarla de manera oficial porque no solo no era reglamentaria, sino que, además, equivalía a una “usurpación” al haber sido hecha sobre propiedad ajena. Y se tuvo que retirar.

Segunda cancha

Después de esa circunstancia y en el mismo año, 1911, Sarmiento Football Club continuó jugando en terrenos ajenos y disputó, no se tiene conocimiento en que cancha, un partido por la COPA MONTERREY (donada por el distribuidor de los cigarrillos Monterrey) y le ganó a BAP con el resultado favorable de 3 a 0. Pero como los “Ferroviarios” no reconocieron el triunfo de los “Verdes” (aduciendo que el campo de juego no estaba marcado), Sarmiento aceptó que se lleve a cabo un nuevo partido.

El encuentro no se disputó porque BAP no se presentó para jugarlo, pero se quedó con la Copa y la luce en su vitrina (el trofeo lo habían conseguido ellos).

Como no existe precisión sobre la fecha exacta en la que se disputó esta copa se desconoce si el presidente del club era Horacio Metetieri (Primer presidente del CAS solo durante tres meses, desde el 1/4 /1911 hasta junio de ese mismo año). O si fue el señor Ángel Pérez (uno de los fundadores del Club) quien reemplazó a Metetieri en julio de 1911, el que se encontraba al frente de la institución en el momento de jugarse la Copa Monterrey.

Entre 1912 y 1913, Sarmiento disputó otra copa, denominada BROMURO (donada por los Sres. José Robertazzi y Pedro Casserley) y un juego de medallas (donadas por los Sres. Bolado y Amorín).

Fue en diciembre de 1913 que, en la cancha del Club Junín, le ganó al local por 3 a 1 y se adjudicó los premios antes mencionados.

Presidía los destinos del CAS, otro de los fundadores, el Sr. Orlando Amelio.

En 1914, antes de que se funde la Liga Deportiva del Oeste, Sarmiento obtuvo otra copa denominada GLORIA (donada por La Fraternidad).

Fue la primera vez que, por observar los partidos, se cobró entrada a los espectadores y el valor fue de 0,30 pesos.

El rival en el encuentro final fue BAP, pero no se obtuvieron datos sobre la fecha, en qué campo de juego se disputó y el resultado con el que Sarmiento se consagró campeón. Mientras tanto, “los Verdes” empezaron a buscar un terreno donde instalar su propio campo de juego.

Fue entonces que, por parte del Municipio y en carácter temporario, en 1913, se le autorizó ocupar un terreno municipal. Este terreno estaba ubicado en la esquina de la Avenida Larrory (hoy Alberdi) y Sargento Cabral, donde, por primera vez Sarmiento armó un campo de juego reglamentario sin alambrado perimetral.

En su segundo campo de juego, sobre terreno ajeno y una vez fundada la Liga Deportiva del Oeste en 1916, Sarmiento obtuvo tres campeonatos.

Uno bajo la presidencia de Domingo de Benedetto, en 1917 y dos bajo la presidencia de Juan José Martinelli, en 1920 y 1921.

La Municipalidad decidió donar en forma definitiva a la “Sociedad Belgrano de Protección a la Niñez”, el terreno comprendido entre las calles, Avenida Larrory (actual Alberdi), Sargento Cabral, Lavalle y la actual calle Falucho para que se construya el edificio del Hogar para Niñas y el Asilo de Ancianos.

Tercera cancha

Este hecho obligó a Sarmiento a desarmar la cancha en 1925 y trasladarla sobre el mismo terreno (ahora con la autorización de la Sociedad Belgrano), sobre calle Lavalle a mitad de cuadra entre Sargento Cabral y Falucho, esta vez armada con alambrado perimetral.

Fue durante su permanencia en ese predio que a la cancha de Sarmiento se la reconoció con el apodo de “la cancha del asilo”. En su tercer campo de juego, y siempre sobre terreno ajeno, Sarmiento logró otros tres campeonatos.

Dos bajo la presidencia de Juan José Martinelli, en 1928 y 1929, y uno bajo la presidencia de Miguel Masi, en 1932.

Los directivos de Sarmiento eran conscientes de que el club no podía seguir armando canchas sobre terrenos prestados. Por lo que, mientras los “Verdes” ocupaban la “cancha del asilo”, resolvieron adquirir (al lotearse la quinta de Oviedo en 1927) una fracción de terreno a lo largo de dos cuadras, en lo que es ahora la calle Gandini, entre Necochea y Paso.

Cuarta cancha

Cuando la Comisión Directiva con la colaboración de socios y simpatizantes dispuso del capital necesario para construir un campo de juego que fuera de su propiedad, Sarmiento dejó definitivamente “la cancha del asilo”, en 1933, y se trasladó al terreno adquirido en 1927, donde construyó, en 1934, en dirección Necochea/Paso su primer campo de juego propio, en terreno propio.

En la cuarta cancha, Sarmiento ganó dos campeonatos en 1936 y 1937, bajo la presidencia del Dr. Abraham Piñeyro.

Quinta cancha

Sarmiento, instalado en ese lugar, adquirió una nueva fracción de tierra de la ex quinta de Oviedo, lindera a la que ya poseía, y logró integrar dos manzanas completas a su patrimonio (Necochea/Gandini/Paso/Arias). Además, construyó el extenso paredón en todo su perímetro y expresó, a fines de 1938, su intención de cambiar la orientación del campo de juego. Esa intención la llevó a la práctica en 1939 y lo colocó en sentido Gandini/Arias (como en la actualidad).

En la quinta cancha, Sarmiento consiguió cuatro campeonatos, todos bajo la presidencia del Dr. Abraham Félix Piñeyro en 1939, 1943, 1944 y 1945.

El club bajo la presidencia del Dr. Piñeyro deseó modernizar sus instalaciones y solicitó recursos económicos a los gobiernos provincial y nacional.

Fue el diputado nacional José Félix Solana, en 1942, quien colaboró con la entidad y presentó un proyecto para que a Sarmiento se le otorgara un préstamo con el objeto de modernizar sus instalaciones, pero la Revolución de 1943 abortó ese pedido.

Sexta cancha (el estadio)

Aparece entonces la figura de Juan Ramón Duarte que, sin formar parte de la comisión directiva del club, pero siendo íntimo amigo de la familia Díaz y en particular de Héctor Julio que era tesorero del Club, le propone que reflote la solicitud presentada anteriormente por el Dr. Solanas.

Sarmiento aceptó la sugerencia y reiteró el pedido a las autoridades nacionales en 1945 y esta vez, con resultados favorables, logró que se le otorgue un préstamo de 250.000 pesos moneda nacional (decreto 15.089 del 21/10 del 46).

Cuando presentaron los planos del proyecto, fue el ministro de Hacienda Dr. Ramón Cereijo quien les dijo a los directivos del CAS que no hicieran algo tan chico y que se “jugarán” por construir un gran estadio. Les informó que en el presupuesto del año siguiente se contemplaba el otorgamiento de préstamos, a las instituciones deportivas que lo requirieran, para el mejoramiento de sus instalaciones.

Héctor Julio Díaz, que continuaba como tesorero del CAS, alentado por esa información le requiere a Juan Duarte, ya convertido en secretario Privado del presidente Juan Domingo Perón, que se ocupe de la gestión y le permita a Sarmiento conseguir la ampliación del préstamo ya otorgado.

Juan respondió afirmativamente, pero a la vez solicitó que el Dr. Piñeyro, que no tenía la misma afinidad política, renuncie a la presidencia del club y que sea Héctor Julio Díaz, quien, desde que se inicien las obras para construir el gran estadio y hasta que este se inaugure, sea quien rija el destino de la Institución.

El Dr. Piñeyro, durante su decimotercer mandato consecutivo, renunció y el vicepresidente segundo Andrés Suárez continuó al frente del club hasta que en la Asamblea, realizada en diciembre de 1947, fue elegido Héctor Julio Díaz y ocupó el cargo a partir del 1 de enero de 1948. Además, entre Juan y Héctor Julio convinieron que el nuevo estadio lleve el nombre de “María Eva Duarte de Perón” (luego abreviado Eva Perón), como homenaje a su hermana María Eva Duarte, que lo acompañó solidariamente a Juan en todos los trámites que realizó en favor del club.

Conforme a las gestiones encomendadas a Juan Duarte, al CAS se le otorgó un subsidio por 600.000 pesos moneda nacional (Decreto 32557/47 del 20-10-47) y la ampliación del préstamo anterior de 250.000 a 650.000 pesos moneda nacional (decreto nro. 32558/47 del 20/10 del 47). Con ese total de $1.250.000, Sarmiento concretó sus aspiraciones (que no eran solamente las de construir la cancha de fútbol, sino también una de básquetbol abierta, (hoy cancha de fútbol 5), y canchas de bochas techadas (hoy cancha de vóley) y una casa habitación para el encargado de mantenimiento de las instalaciones (hoy sede social).

Durante la construcción del estadio, bajo la presidencia de Héctor Julio Díaz y antes de ingresar al profesionalismo, Sarmiento obtuvo un nuevo campeonato en la Liga Deportiva del Oeste en 1950.

Último campeonato, en la transición amateurismo/profesionalismo, disputado por Sarmiento en campos de juego neutrales. Desarmó la cancha que ya estaba colocada en dirección Gandini/Arias, y en el mismo sentido, empezó a construir el nuevo estadio de hormigón.

El primer pilote se colocó en julio de 1948 y la cancha se inauguró el 9 de julio de 1951.

Se cumplió con lo que deseaba Juan Duarte porque durante todo ese período Sarmiento estuvo presidido por su amigo Héctor Julio Díaz.

Junín vivió durante tres días, que concluyeron con la inauguración del estadio, uno de los acontecimientos deportivos más completos y trascendentes de su historia.

•Viernes 7 de julio de 1959: comenzaron las jornadas inaugurales con varias actividades de atletismo.

•Sábado 8 de julio: continuó con encuentros de básquetbol con la participación del seleccionado nacional de ese deporte campeón del mundo en 1950. Asimismo, se realizaron competencias de pelota a paleta y bochas con la participación de destacados exponentes y un torneo relámpago interclubes que ganó Rivadavia de Junín.

•Domingo 9 de julio: culmina la gran fiesta inaugural con la disputa de dos partidos, en el primero Vélez Sarsfield le ganó a Sarmiento (reforzado) y en el segundo Racing, campeón de AFA en 1950, enfrentó a River y finalizó en un empate.

Por último, personalmente tengo la seguridad, que todo lo actuado por Juan Duarte en favor del nuevo estadio lo benefició indirectamente al Club Atlético Sarmiento porque a él solo lo guió el propósito de favorecer directamente a su amigo de la infancia Héctor Julio Díaz.

Porque si Héctor Julio Díaz hubiera integrado la comisión directiva de otro club, sería otra la institución que hoy tendría el estadio Eva Perón.