Vuelve la actividad a la Liga de Vedia

Mañana domingo 30 se reanuda el torneo de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, con la disputa de la primera fecha del certamen "Clausura" de primera y de segunda divisiones, más el campeonato de los Seniors.

Días pasados, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) habilitó todos los estadios donde se juegan los partidos de la entidad liguista y con ello, se resolvió iniciar el segundo torneo de la temporada 2024 este fin de semana.

Los encuentros de la inaugural jornada dominical serán los siguientes:

Huracán de Diego de Alvear ante Leandro N. Alem; Atlanta de Vedia vs. Sportivo Sarmiento de Germania; Deportivo Alberdi vs. Ancalú de San Gregorio; River Plate vs. Matienzo de Alberdi; Juventud Unida de Colonia Alberdi ante Sarmiento de Vedia; e Yrigoyen de Alem ante Defensores de Christophersen.

En cuanto a la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, se postergó por una semana más el inicio del certamen "Clausura", que va a comenzar el primer fin de semana de julio en primera división e inferiores.