México se quedó sin su capitán para el resto de la Copa América

El capitán de la selección de México de fútbol, Edson Álvarez, confirmó su baja para lo que resta de la Copa América debido a una lesión sufrida en el partido ante Jamaica, por el debut del Grupo C.

Durante el encuentro del sábado pasado, ante Jamaica, el jugador del West Ham de Inglaterra cayó al césped cuando perseguía a Shamar Nicholson tomándose la parte trasera del muslo izquierdo y salió llorando del campo de juego, ayudado por los doctores mientras sus compañeros lo consolaban.

"Desafortunadamente, mi participación en Copa América llegó a su fin. Es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, pero son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer de todo esto", anunció Álvarez en un video publicado en las redes sociales de la selección mexicana.

"He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha. También, me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible, trabajaré para siempre estar a la altura de la selección", agregó.

El director técnico, Jaime Lozano, reconoció que, de confirmarse la baja de Álvarez, sería un duro golpe para la selección.

"Los estudios realizados a @EdsonAlvarez19 arrojaron que nuestro capitán sufrió un desgarro parcial miofascial de músculo bíceps Femoral y músculo semitendinoso izquierdo. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador", informó la selección nacional de México en la red social X.

Se espera que Álvarez estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.