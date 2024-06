Finalizó la etapa clasificatoria y se definieron los enfrentamientos para los cuartos de final

El pasado fin de semana se jugaron los encuentros de la séptima y última fecha de la etapa clasificatoria de divisiones inferiores de fútbol correspondientes al torneo "Apertura" 2024 que organiza la Liga Deportiva del Oeste de Junín.

Tuvieron jornada libre los equipos de formativas del Club Atlético Villa Belgrano y los resultados registrados por los certámenes denominados "Marcelo Marisi-Jorge Acevedo", fueron los siguientes, en la zona "A":

Defensa Argentina recibió a B.A.P. y los "ferroviarios" visitantes ganaron en predécima (3 a 0), en novena (1 a 0), octava (1 a 0), en séptima (1 a 0), en sexta (4 a 2) y en quinta (3 a 1), mientras que empataron en décima (0 a 0) y en cuarta (1 a 1).

En su polideportivo de Italia y Ruta 188, Rivadavia de Junín fue anfitrión de Ambos Mundos, ganado los albicelestes locales en décima (1 a 0), en séptima (3 a 0) y en cuarta (3 a 0), empataron en novena (0 a 0) y quinta (1 a 1) y los tricolores se impusieron en predécima (3 a 0), en octava (1 a 0) y en sexta (2 a 0).

Sarmiento enfrentó a Origone F.C. y salvó en cuarta, que igualaron 2 a 2, en las restantes ganó el CAS por goleadas. Fue 9 a 0 en predécima, por 6 a 0 en décima, en novena 4 a 0, en octava 7 a 0, en sexta 12 a 0 y en quinta por 9 a 0.

Jorge Newbery enfrentó al Deportivo Baigorrita en formativas. Triunfaron los "aviadores" en décima (1 a 0), en novena (6 a 0), en séptima (4 0) y en sexta (6 a 0). Los baigorritenses ganaron en predécima (2 a 1), en octava (3 a 0), en quinta (2 a 1) y en cuarta división (3 a 0).

Por la zona "B", La Favela fue rival de Independiente y se registraron empates en predécima, décima y en séptima (todos 1 a 1), los "rojos" vencieron en quinta (2 a 1) y en cuarta (2 a 1) y La Favela ganó en octava (1 a 0) y en novena (2 a 0).

En "La Loba", River Plate jugó contra Academia Javier Mascherano de Lincoln, ganando los aurinegros en cuarta (4 a 0), mientras que triunfaron los de la vecina ciudad en el resto de las categorías.

Fue por 1 a 0 en predécima; en décima (4 a 0), en novena (1 a 0), en octava (6 a 0), en séptima (6 a 0), en sexta (2 a 0) y en quinta división (3 a 1).

Mariano Moreno enfrentó en nuestra ciudad a Rivadavia de Lincoln y los albinegros locales salieron victoriosos en novena y en octava (ambos por 1 a 0), empataron 1 a 1 en quinta y los albirrojos linqueños triunfaron en predécima (2 a 1), en décima (1 a 0), en séptima (4 a 0), en sexta (1 a 0) y en cuarta división (6 a 1).

Todos los cruces de cuartos de final

Finalizada la fase clasificatoria, quedaron determinados los cruces de la instancia de cuartos de final, recordándose que en predécima división no se llevó tabla de posiciones.

Se jugará la etapa de cuartos a un solo encuentro y el cronograma de enfrentamientos previstos es el siguiente:

Décima división: Sarmiento vs. River Plate; Jorge Newbery vs. La Favela; Rivadavia de Junín ante la Academia Javier Mascherano; y B.A.P. vs. Independiente.

Novena: Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln; Jorge Newbery vs. Mariano Moreno; River Plate vs. B.A.P.; y Academia Mascherano vs. Ambos Mundos.

Octava: Sarmiento vs. La Favela; Deportivo Baigorrita vs. River Plate; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; y B.A.P. vs. Academia Javier Mascherano.

Séptima: Jorge Newbery vs. La Favela; Sarmiento vs. Rivadaviade Lincoln; Independiente vs. Rivadavia de Junín; y Academia Mascherano vs. B.A.P.

Sexta: Sarmiento vs. Mariano Moreno; Jorge Newbery vs. River Plate; Rivadavia de Junín vs. Rivadavia de Lincoln; y B.A.P vs. Academia Mascherano.

Quinta: Sarmiento vs. Villa Belgrano; B.A.P. vs. Academia Mascherano; Rivadavia de Lincoln vs. Ambos Mundos; y Mariano Moreno vs. Deportivo Baigorrita.

Cuarta división: Rivadavia de Junín vs. Independiente; Deportivo Baigorrita vs. River Plate; Defensa Argentina vs. Academia Javier Mascherano de Lincoln; y Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln.