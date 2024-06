Sin "Maravilla" Martínez, Racing recibe a Riestra en busca de reafirmar su presente

Racing, primero con 7 puntos, recibirá hoy a Deportivo Riestra, decimonoveno con 3 unidades, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda, desde las 18, y contará con el arbitraje de Fernando Echenique mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La señal deportiva ESPN Premium será la encargada de transmitir el partido.

La "Academia" de Gustavo Costas viene de ganarle 3 a 0 a Sportivo Luqueño de Paraguay, como local, en la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El equipo de Avellaneda debía ganar para clasificarse como primero de su zona y lo hizo sin sobresaltos ante el débil conjunto guaraní que terminó último con un punto.

Debido al esguince de tobillo del goleador Adrián "Maravilla" Martínez y la distención del colombiano Johan Carbonero, para este partido ante el equipo del Bajo Flores, el entrenador está obligado a realizar dos cambios, dispondrá los ingresos del colombiano Roger Martínez por el ex atacante de Instituto de Córdoba y Santiago Solari por el extremo de pasado en Gimnasia de La Plata. Además, otro que no podrá ser tenido en cuenta es Juan Fernando Quintero que viajó de manera anticipada a Colombia para sumarse a la Selección cafetera de cara a la Copa América de Estados Unidos y todo pareciese indicar que, por problemas personales, el ex jugador de River tendría decidido jugar en su país post certamen continental.

Por su parte, Deportivo Riestra de Cristián Fabbiani viene de perder 2 a 0 con Rosario Central. Luego de lo que fue la histórica victoria ante San Lorenzo en la primera jornada, el "Malevo" sumó dos derrotas consecutivas.

Para este partido ante Racing, el entrenador haría dos modificaciones: Delfor Minervino por Yeison Murillo, en la defensa, y el retorno del capitán Milton Céliz por Leonardo Landriel.

Estas son las probables formaciones:

Racing Club: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez, Maximiliano Salas, Santiago Solari; Roger Martínez. DT: Gustavo Costas.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Delfor Minervino, Alan Barrionuevo, Nicolás Sansotre, Nicolás Dematei; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Guillermo Pereira; Gustavo Fernández y Jonathan Herrera. DT: Cristián Fabbiani.

Liga Profesional de Fútbol - Cuarta fecha

Estadio: Juan Domingo Perón, Avellaneda, Buenos Aires.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Héctor Paletta.

Horario: 18

TV: ESPN Premium.