Rondina: “Estamos con ganas de revertir este momento”

El entrenador de Sarmiento, Sergio Rondina, habló en conferencia de prensa, ayer, en la previa del choque ante Lanús, en el estadio Eva Perón, y se refirió al presente del Verde, que lleva cuatro presentaciones sin victorias.

“El equipo está golpeado por los últimos dos resultados y porque fuimos con otra expectativa a Santiago. El equipo no llegó al cien por ciento desde lo físico, sintió el cansancio y después, por circunstancias del partido como el penal o el segundo gol, se nos hizo muy cuesta arriba. Estamos con ganas de revertir este momento, este pasaje del torneo, de cortar esta racha y poder ganar en casa”, manifestó.

El DT del equipo juninense mencionó los pocos días de entrenamientos que tuvieron entre partido y partido y destacó la parte anímica de los jugadores para afrontar el choque de esta tarde.

“Recién, ayer, trabajamos pensando en el partido de hoy. No hay mucho tiempo, pero hay que salir de esta situación a como dé lugar. Queremos ser protagonistas, tener el convencimiento, de que tenemos material para cambiar esta racha. Hay que seguir, entregarse al cien por cien e insistir porque las cosas tienen que revertirse y salir bien”, indicó.

“Siempre se dice lo mismo, el fútbol nace de la cabeza y termina en los pies, es creer en uno mismo, en el compañero, en lo colectivo, en lo que trabajamos, en creer en esos 60 minutos con Defensa y Justicia. Tenemos que jugar cada partido como una final, tratando de ser protagonistas”, expresó. Además, Rondina habló sobre la parte física y la recuperación de algunos futbolistas, por la seguidilla de los encuentros, y afirmó que Iván Morales sufrió un desgarro en el último partido.

“Con tantos partidos seguidos, es de inteligente decir no puedo y no querer estar a toda costa porque después te lesionás y estás afuera muchos partidos. Hay jugadores que siempre quieren estar, pero no solamente se perjudica uno sino también lo colectivo. Iván Morales y Yamil Garnier son bajas”, aseguró.

“Repetí los once contra Central Córdoba porque confiaba en hacer esos 60 minutos como contra Defensa y Justicia, que fueron muy buenos. A los 15 minutos, Paredes no podía cambiar el aire y me pidió el cambio porque estaba acalambrado. Le costó cambiar el aire, tener movilidad y nos dimos cuenta a los 15-20 minutos del primer tiempo. Varios jugadores no tuvieron la misma movilidad que habían tenido en otros partidos y no fue un caso, fueron varios, producto de varios factores como el viaje, la humedad, el calor, el cansancio”, declaró.

Por último, el DT dio características de su rival y confirmó que su equipo irá en busca de los tres puntos.

“Lanús es un gran equipo, con un gran plantel, que se armó para pelear arriba y el recambio que tiene es importante. Más allá de la camiseta que tengamos enfrente, tenemos que ser protagonistas, ser ambiciosos. Ojalá podamos ganar el partido porque lo necesitamos y es nuestra casa”, concluyó.