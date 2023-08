Gran comienzo y flojo final: cómo fue el ciclo de Israel Damonte en Sarmiento

Finalizó la participación de Sarmiento en el torneo de la Liga Profesional y con ello el último ciclo del DT Israel Damonte al frente del Verde. Al momento de realizar un análisis de rendimiento de lo que fue su gestión técnica es fundamental tener presente los contextos y las formas.

Para ello, es necesario abordar la performance de una manera holística: considerando desde dónde partió el Verde, la llegada de un cuerpo técnico y de nuevos jugadores, el rendimiento de otros equipos y lo realizado en el presente con vista al futuro.

Desde el hecho de soñar con participar en una copa internacional hasta encontrarse en zona de descenso directo (cuando todavía no se había decretado que se reducirían la cantidad de bajas a la segunda división). Así fue el oscilante proceso de Damonte al frente de Sarmiento.

En tal sentido, durante el año pasado, el Verde supo vivenciar grandes sucesos y resultados históricos, como una victoria contra River en el Monumental (2 a 1) en el 2022, vencer a San Lorenzo después de 40 años en Junín (2 a 1) y asegurarse la permanencia el año pasado, después de comenzar con el peor promedio.

Tal destacada performance, no encontró una continuidad en el 2023, año en el que volvieron los descensos y, sumado a ello, el cuerpo técnico de Damonte sufrió las bajas de jugadores clave, ya sea por una cuestión de mercado o de lesión, como: Lautaro Acosta, Gastón Sauro, Federico Andueza, Yair Arismendi y Pata Castro.

Presencias en la última temporada

Pese a la vigente migración de algunos futbolistas, entre quienes se destacan las bajas del arquero Sebastián Meza y el delantero Luciano Gondou, ambos futbolistas siendo piezas claves en el equipo titular del DT Damonte, quien encabezó la lista de presencias del último torneo fue el defensor Juan Insaurralde, siendo la referencia defensiva, con un total de 24 partidos (con más de 2.200 minutos disputados).

En segundo lugar, se encuentra el arquero Sebastián Meza con 21 cotejos (dejó de ser una fija a partir de la recta final: desde el partido ante Boca). El “Mono” acumuló, aproximadamente, un total de 1900 minutos.

Detrás, en tercer y cuarto lugar, vienen el delantero Luciano Gondou (1800) y el mediocampista central, y emblema de la mitad de cancha, Emiliano Méndez (1670).

Análisis sobre el juego de Sarmiento con Israel Damonte

De los 27 partidos jugados, Sarmiento registró 7 victorias, 9 empates y 11 derrotas; con una marca de 23 goles a favor y 27 goles en contra. De tal forma, terminó en el puesto 19 con un cúmulo de 30 puntos.

Tan solo en dos cotejos (ante Rosario Central y Atlético Tucumán, ambos en Junín), el Verde logró superar la barrera de dos goles, capitalizando al máximo los errores rivales.

La estrategia empleada por el DT, y que lo ha caracterizado a lo largo de este tiempo en el club, fue la del contragolpe o ataque directo, dependiendo la situación, métodos que priorizan las jugadas ofensivas con pocos hombres y una resolución en pocos segundos a una alta intensidad, con el fin de aprovechar el posicionamiento del equipo rival en las transiciones.

Además, suelen ser jugadas verticales, directas al arco rival, es decir, sin demasiada elaboración de juego asociativo. Esto puede verse reflejado en los porcentajes de posesión de pelota del Verde en el torneo, donde supo ser poca y se vio superado en la mayoría de partidos producto de una decisión técnica: esperar y ser eficientes al tenerla.

En lo que hace a la otra faceta, la defensiva, muchos de los goles que recibió el Verde fueron por no imponerse en los duelos, ya sea por desatender los marcajes individuales o no imponerse, ya que, en muchas situaciones contaba con mayor cantidad de futbolistas en el área o el sector involucrado y no supo aprovecharlo, siendo ineficiente en términos de personas implicadas y objetivo perseguido.

El dato negativo, como son los goles en contra que tuvo en el último torneo, no es algo menor, pero, cobra un mayor énfasis si uno mira el contexto: Huracán e Instituto (ambos con -11); Colón (-13); y Arsenal (-16); tuvieron mayor diferencia en contra en comparación al Verde, por lo que denota lo que fue el rendimiento (bajo) de varios equipos a lo largo de la temporada.

Sin embargo, en lo que fue el último torneo, los dirigidos por Damonte lograron una racha de seis partidos sin perder, entre las fechas 14 y 19, con un saldo de cuatro empates y dos victorias. Sin embargo, producto de un final irregular, en las últimas fechas, sólo consiguieron 8 puntos de 33.

A lo largo de los partidos, el Verde no se vio superado radicalmente por ningún equipo (donde tampoco se registró una victoria tan abultada como la sufrida en el torneo anterior ante Independiente por 6-0 en el estadio Libertadores de América).

Es cierto que sobran los partidos en los que Sarmiento perdió por la mínima diferencia y mereció más: Racing, Tigre, Lanús o Platense. Pero tales resultados exponen una debilidad que tuvieron los dirigidos por Damonte: la falta de definición o, en otras palabras, de efectividad en ofensiva. El Verde generó posibilidades, pero no lo tradujo en goles.

Precisamente, esa es una de los temas centrales y que marca la jerarquía entre los distintos conjuntos: la efectividad en las áreas, tanto en la propia como adversaria.

Los números de Israel Damonte como DT

El entrenador Israel Damonte oriundo de Salto, provincia de Buenos Aires, de 41 años culminó su ciclo en Sarmiento en el marco de un proceso abierto a distintas conjeturas producto de los resultados obtenidos y el rendimiento demostrado con sus dirigidos.

Si bien es cierto que fue un deslucido cierre, en función a rendimiento y números, dio que hablar y el saldo fue positivo ya que el objetivo se cumplió y se logró escalar posiciones en la tabla de promedios. En tal sentido, se pueden reconocer dos momentos en la gestión Damonte: una primera etapa muy positiva, donde se llegó a pensar la idea de que el Verde ingresara en una copa internacional; y una segunda etapa más deslucida, en donde el equipo de nuestra ciudad osciló por momentos muy comprometido con el descenso y tomando respiro cuando se quitó uno de los tres pasajes a la segunda división.

En lo que hace a los números de la carrera del DT Israel Damonte, con esta campaña en Sarmiento, acumuló 113 partidos dirigidos como entrenador de la máxima categoría con una marca de: 31 triunfos, 35 empates y 47 derrotas. También es para destacar el encontrar matices de juego fundados en las individualidades ofensivas y la continua búsqueda de una solidez defensiva en las pelotas quietas.

Asimismo, entre las variaciones de un sistema de 4-4-2 (usado sobre todo en la primera parte de su gestión) y un 5-3-2 (más implementado en la última etapa), Damonte alternó distintas formas y, cuando se encontró debajo en el marcador, ya sea de visitante o de local, apostó más a la ofensiva realizando distintas variantes en pos de lograr convertir.

Pablo Lavallén será presentado mañana en Sarmiento

Mientras el plantel profesional está licenciado, los directivos de Sarmiento presentarán al nuevo cuerpo técnico, encabezado por Pablo Lavallén, mañana, a partir de las 20, en el salón de usos múltiples de la institución.

El entrenador se pondrá al frente del plantel profesional, el próximo jueves en lugar y horario a confirmar, luego de que los futbolistas regresen del descanso.

Lavallén, de 50 años, firmará contrato con el Verde hasta diciembre de 2024. El DT bonaerense, de último paso por Melgar de Perú, también dirigió a San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba, Colón de Santa Fe y Deportivo Olimpia de Honduras.

En el segundo semestre del año, Sarmiento afrontará la Copa de la Liga que comenzará el fin de semana del 20 de agosto con la fase de grupos. Los equipos se enfrentarán en dos zonas de 14 equipos.

Luego, los playoffs se llevarán a cabo el 3 y 10 de diciembre y la gran final está programada para el 16 de diciembre.

El Verde integrará la Zona B con Belgrano, Boca, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes, Godoy Cruz, Lanús, Newell's, Platense, Racing, San Lorenzo, Tigre y Unión.