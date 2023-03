Hugo Rodríguez Mirambell: "Mi pasión boquense surgió desde que era chico"

Hugo Adán Rodríguez Mirambell, apodado "Tata" por familiares, allegados y amigos, es un apasionado hincha de Boca y ha venido recopilando datos, anécdotas, eventos de la historia del equipo azul y oro, que plasmó en el libro de su autoría titulado "AB Xeneize, historia de Boca Juniors", el cual consta de tres tomos.

"Tata" nació en nuestra ciudad en 1950 y siempre vivió en el barrio "El Picaflor". Concurrió a la Escuela Primaria N° 24, hizo el secundario en el Colegio Comercial y luego pasó por la Universidad de La Plata y por el Profesorado de Junín.

Como futbolista, jugó como lateral derecho en las divisiones inferiores de Independiente de nuestra ciudad, cuna de notables valores, siendo dirigido allí por el inolvidable "Negro" Castro.

Entrevistado por Democracia, Hugo Rodríguez expresó que "Mi pasión boquense surgió desde que era chico, rodeado de un ambiente futbolístico hostil, ya que mi padre y hermanos son fanas riverplatenses, y tal vez para llevarles la contra, subía al primer piso de mi casa a escuchar la 'Campaña de Boca' por emisoras Mitre, junto a mi tio 'Tito', xeneize de pura cepa. Y a partir de entonces, mi alma se tiñó de azul y oro, y con el transcurso del tiempo mi pasión boquense fue in crescendo, acunada por las entrañables voces emisoras Mitre o Radio Argentina (Bernardino Veiga, el relator emblema, Rombis, Francis, Díaz Oromí, Daniel Adrián, etc.).

Más adelante, el deleite visual de ver los mágicos colores por televisión, primero en blanco y negro, luego en azul y oro, y por último, lo más extraordinario y único: la oportunidad de alentar en la mítica 'Bombonera' al xeneize".

Un libro con tres tomos, 300 fotos y 466 páginas

Seguidamente, sobre la idea de escribir un libro sobre la historia de Boca, "Tato" manifestó: "Surgió cuando un amigo de mi padre le prestó unos formidables fascículos acerca del Turismo de Carretera, y pensé en hacer algo similar, pero abordando la historia boquense. Así que, aunque considerándolo una verdadera quimera, comencé mi sueño recurriendo a mi archivo personal: Colección de la revista El Gráfico (1967/1985), ejemplares sueltos, revistas partidarias, recortes de diarios, libros relativos al club y visitas a la hemeroteca municipal y a Internet. Con la inestimable colaboración del entrañable Rodolfo Pedoggi, director de la editorial "De Las Tres Lagunas" de nuestra ciudad, pude concretar mi ilusión de escribir el libro, cuyo primer tomo (1905/1959) vio la luz en 2011; luego, les siguieron en 2017 el tomo ll (1960/1981), y el actual tomo lll (1982/2005), 466 páginas y 300 fotos.

Para estos dos últimos tomos conté con la enorme ayuda del diseñador Fernando Larghi. Con respecto a las diferencias que encuentro con los otros libros boquenses, creo que la diferencia fundamental radica en el hecho de reseñar todos los jugadores que lucieron la azul y oro, así hayan disputado un minuto (en los otros libros no se abordan todos los futbolistas), y en el igualitario tratamiento de todos los torneos disputados por Boca, aún en aquellos que no alcanzó ninguna estrella. Además, en este tercer tomo figuran todos los entrenadores, presidentes, personajes y deportistas ligados a la institución, giras al exterior, principales amistosos y efemérides".

Agregó, como curiosidad, que "Mis dos abuelos fueron bibliotecarios: Enrique Mirambell de la Biblioteca 'Juan B. Justo' y Pedro Rodríguez de la 'Olegario V. Andrade'. Tal vez, esa influencia obró sobre mi conciencia para soñar con escribir un libro, de Boca en este caso, creyendo tener el honor de haber sido el primer juninense en abordar un libro sobre la historia de Boca Juniors, tarea ardua, difícil, pero, apasionante por tratarse de un leyenda del fútbol mundial", remarcó.

Sus ídolos y la pasión boquense en dos anécdotas

En relación a sus ídolos deportivos, el juninense expresó: "Quedando varios en el tintero, son: Messi, Roma, Marzolini, Rattín, 'Rojitas', Valentín, el 'Loco' Gatti, Riquelme, Guillermo Barros Schelotto, Palermo, Diego Armando Maradona. Hubo futbolistas juninenses que actuaron en Boca, y entre ellos Atilio García, el letal delantero, después máximo ídolo y goleador histórico de Nacional de Montevideo, Delfor Ayué, Osvaldo Zubeldía, los existosos punteros Héctor Pueblas, Heber Mastrángelo, los atacantes Pedro Mansilla, Juan Matías "El Lobito Fischer, triunfador en Bolivia, el defensor Nicolás Valentini, actualmente en el plantel.

El primer partido al que asistí en 'La Bombonera' acaeció en el Metropolitano 1969 con victoria sobre Vélez, la emocionante jornada en la cual el 'Tarzán' Roma bate el récord de imbatibilidad de Amadeo Carrizo, arquero millonario. Ya que menciono a Antonio Roma, lo relaciono con esta anécdota, ocurrida en la celebración de la Fiesta del Centenario Boquense en la Rural de Capital Federal. Al ingresar al predio, me precedía una persona mayor de portentoso físico, y para mi asombro total, era nada menos que mi arquero ídolo, Antonio Roma, quien con suprema amabilidad se prestó a que mi hijo adolescente (no conocía al ídolo, por una razón generacional), nos sacara una foto juntos. Después, le conté a mi hijo que nos habíamos topado, por gracia divina, con el arquero que atajara a Delem, delantero brasileño riverplatense, el penal más comentado de la historia xeneize, derivado en victoria, prolegómeno de la estrella alcanzada en 1962. Otra anécdota, que pinta de cuerpo entero mi "locura" bostera, cuando asistí a un casamiento a celebrarse en una quinta de CABA, y como esa noche se jugaba un amistoso veraniego, y para poder escucharlo, me refugié en un altillo para escucharlo por radio, mientras veía pasar a los novios y su séquito rumbo a la iglesia, rezando para que nadie advirtiera mi insólita ausencia".

Para concluir, el entrevistado reconoció que "A los partidos de Boca no los disfruto, los sufro. Cuando pierde mi amargura es total, pero, cuando triunfa (lo cual ocurre la mayoría de las veces), a la alegría que me invade no me la saca nadie", completó sus conceptos Hugo Adán "Tata" Rodríguez Mirambell.