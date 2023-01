Abriendo el certamen, Rosario Central recibe a Argentinos y Defensa y Justicia a Huracán

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) inicia mañana su temporada 2023 luego de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022 por parte del seleccionado argentino, con Boca Juniors como defensor del título, la novedad de un tercer descenso a fin de año y Sarmiento de Junín jugando otro certamen en la máxima divisional.

La actividad de la primera fecha de la Primera División del fútbol argentino comenzará con dos de los catorce partidos que protagonizarán los 28 equipos. En ese marco, Rosario Central recibe a las 19.15 a Argentinos Juniors y Defensa y Justicia espera a Huracán, desde las 21.30.

Por segundo año consecutivo y -en principio- por última vez, la máxima categoría tendrá esta cantidad de participantes, entre ellos Sarmiento de nuestra ciudad, ya que la intención es que para la temporada 2028 haya 22 equipos.

A diferencia de 2022, el año comenzará con el torneo de la Liga, con el formato de 27 fechas todos contra todos, mientras que en el segundo semestre se jugará la Copa de la Liga con dos grupos de 14 equipos y una fecha interzonal para los clásicos.

El fútbol del país campeón del Mundo comenzará con una serie de polémicas y desprolijidades como la "medida excepcional" de habilitar a los jugadores que terminaron la temporada pasada con sanciones menores a tres fechas de suspensión. Además, en la última reunión de Comité Ejecutivo, se decidió extender una semana el mercado de pases, hasta el jueves 2 de febrero.

Si bien el sorteo de los campeonatos se realizó el 4 de noviembre, la LPF tuvo que cambiar la programación de la primera fecha ya que el partido entre Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata -que estaba previsto para hoy- se pasó al lunes 30, debido a los trabajos en el campo de juego del estadio "José Amalfitani" de Liniers.

Altas y bajas de los equipos y el mercado de pases

Los cordobeses Belgrano e Instituto volvieron a la élite y ocuparán la plaza de los descendidos Aldosivi de Mar del Plata y Patronato de Paraná, que por ser campeón vigente de la Copa Argentina jugará la Copa Libertadores de América.

El mercado de pases se movió más en la parte de bajas que de altas, y a falta de una semana para el cierre del libro se registraron casi 200 contrataciones. Central Córdoba de Santiago del Estero fue el que más sumó con 18 refuerzos, seguido de Barracas Central e Instituto, con 13 cada uno.

Gimnasia y Esgrima La Plata, envuelto en una grave crisis económica, no pudo sumar caras nuevas y tampoco pudo retener al entrenador Néstor Gorosito ni a las figuras que llevaron al equipo a pelear gran parte del último torneo.

En cuanto a calidad, River asoma como el equipo que más y mejor se reforzó con los regresos de Matías Kranevitter (se lesionó en la pretemporada) e Ignacio Fernández más las llegadas de Enzo Díaz y el venezolano Salomón Rondón.

Estudiantes de La Plata recurrió al sentido de pertenencia y repatrió al delantero Guido Carrillo y al mediocampista Santiago Ascacíbar. Boca, en cambio, sumó por ahora al defensor paraguayo Bruno Valdéz y sufrió una sensible baja con la partida de una de las figuras del equipo campeón: el arquero Agustín Rossi.

Racing e Independiente estuvieron activos en el mercado, pero con distintas realidades porque la "Academia" apostó por la experiencia y el peso de los nombres de Maximiliano Moralez y el peruano Paolo Guerrero más la llegada del chileno Oscar Opazo para suplir la baja de Eugenio Mena.

El "Rojo" debió rearmar el plantel ante la gran cantidad de salidas y cerró once incorporaciones antes de ser inhibido por una deuda con América de México, con el arquero Rodrigo Rey -la valla menos vencida del último torneo- como el refuerzo más destacado.

San Lorenzo se reforzó con dos colombianos de jerarquía como Rafael Pérez y Carlos Sánchez, más el arquero Facundo Altamirano para reemplazar al retirado Sebastián Torrico.

El fútbol argentino sigue siendo exportador y durante el receso se produjeron importantes salidas que le dejaron buenos dividendos a los clubes. Racing vendió a su goleador Enzo Copetti (a la MLS de Estados Unidos) y al joven Carlos Alcaraz (a la Premier League) en cerca de 20 millones de dólares.

Vélez y Rosario Central transfirieron a los jóvenes Máximo Perrone y Facundo Buonanotte a la Premier League en una suma similar entre los dos pases. Y Banfield se desprendió de Ramiro Enrique (también a Estados Unidos) en casi cuatro millones de dólares por una parte del pase.

También se fueron valores importantes del último torneo, como el colombiano Juan Fernando Quintero (River), Franco Cristaldo (Huracán), el uruguayo Renzo López (Central Córdoba), Martín Ojeda (Godoy Cruz), Leandro Fernández (Independiente), Carlos Lampe, Augusto Lotti y Ramiro Carrera (Atlético Tucumán) y Facundo Kruspzky (Arsenal).

Con dos partidos levantan el telón

Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentarán esta tarde/noche, desde las 19.15 en el "Gigante de Arroyito" rosarino, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de TV a cargo de TNT Sports.

Tres de los refuerzos del conjunto rosarino que dirige ahora Miguel Ángel Russo, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan "Coyote" Rodríguez, tendrán su debut desde el inicio, destacándose que el "Canalla" no afrontará competencias internacionales este año.

Argentinos Jrs. tendrá a la Copa Libertadores de América 2023 como principal objetivo e iniciará el torneo local tratando de mejorar el octavo lugar conseguido en el último campeonato.

El entrenador del "Bicho", Gabriel Milito, no le dará rodaje desde el inicio a los refuerzos Rodrigo Cabral, Leonardo Heredia, Alexis Martín Arias, Fabricio Domínguez, Francisco González Metilli, Matías Vera y Facundo Ferreyra. Más tarde, Huracán, uno de los animadores del torneo 2022, visitará a Defensa y Justicia, desde las 21.30 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de TNT Sports.

Ambos equipos iniciarán su camino en el certamen con el objetivo de sumar puntos antes de iniciar la doble competencia con sus respectivos compromisos internacionales.

Ambos, además, debutarán en la Copa Argentina el próximo miércoles 1º de febrero: Defensa contra Ituzaingó y Huracán frente a Yupanqui. El "Halcón" terminó bien el 2022, con nueve partidos sin perder y se metió en la Copa Sudamericana. Mantuvo la base del equipo que utilizó en el segundo semestre de 2022, salvo la baja del prometedor zaguero central Adonis Frías, transferido al fútbol mexicano.

En cuanto a altas, Defensa sumó un total de diez caras nuevas: el arquero Enrique Bologna, el defensor Santiago Ramos Mingo (ex Boca y Barcelona "B"), Agustín Sant'Anna (lateral derecho uruguayo), Leandro Espejo (delantero, ex Talleres), Julián Malatini (a préstamo de la "T") y Gonzalo González (extremo de Sarmiento de Chaco).

También David Barbona (ex Racing y fútbol mexicano), Darío Cáceres Ovelar (lateral izquierdo surgido de Lanús), Rodrigo Bogarín (volante paraguayo, ex Libertad) y Santiago Solari (ex Gimnasia de Mendoza y hermano de Pablo, jugador de River).

Por su lado, el "Globo" animó hasta el final el torneo pasado y terminó en el cuarto puesto con 47 puntos, a cinco del campeón, Boca. Pero sufrió una dura derrota ante el descendido Patronato en la última fecha, no pudo clasificar directamente a la Copa Libertadores y deberá disputar la fase previa.

Huracán también tuvo movimientos importantes en el plantel ya que perdió a Franco Cristaldo, su goleador; también sufrió las bajas de Benjamín Garré (se fue al fútbol ruso) y de Rodrigo Cabral (a préstamo a Argentinos Jrs.), pero logró retener a pilares defensivos como Fernando Tobio, Federico Fattori y el chileno Guillermo Soto.

El capitán Lucas Merolla, pretendido por Boca Juniors y con contrato hasta junio, será hoy titular y tenido en cuenta por Dabove, pero su futuro todavía es una incógnita.

Las altas fueron Lucas Castro y Gastón Sauro, ambos de Sarmiento de Junín; el lateral derecho Fernando Torrent, de último paso por Rosario Central; Valentín Burgoa, dirigido por Dabove en Godoy Cruz; el defensor Joaquín Novillo, a préstamo de Belgrano; el arquero Rodrigo Lugo; y los delanteros Juan Manuel García, ex Newell's, y Walter Mazzantti, de buen paso por el fútbol chileno.