Riquelme lanzó su agrupación y mira hacia las elecciones en Boca de 2023

Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, lanzó el pasado martes su propia agrupación, denominada "Soy Bostero", con la mirada puesta en las elecciones del club, en 2023.

El ídolo "xeneize" estuvo acompañado por el presidente Jorge Ameal y los integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, en un acto celebrado en el playón de estacionamiento de la Bombonera, con la presencia de unos 10.000 simpatizantes, que acompañaron al "10" en la actividad convocada para despedir el año.

"Ahora somos un club de fútbol y no una sociedad anónima como otros querían. De siete campeonatos jugados bajo nuestra gestión se ganaron cinco. Ahí donde está la Bombonera querían hacer una cancha de tenis, pero ese es el lugar donde se gana y se festeja más. Y ahora no vendemos jugadores por vender, sino que apostamos a las inferiores", apuntó Ameal, uno de los oradores del acto, quien apuntó sin nombrarlo al ex mandamás de la institución, y ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Riquelme, por su parte, afirmó: "Antes decía que para las elecciones pasadas teníamos que ser 40.000 votantes y ahora, para las de diciembre del año que viene tenemos que ser 50.000". Sin dar pistas sobre el rol que jugará en el armado del oficialismo, destacó el presente del equipo de La Ribera, campeón de los últimos torneos de la Liga Profesional.

"En cuanto al plantel, está muy bien. Hay que agradecerles a los hinchas y a los muchachos que están detrás del arco y se vienen portando muy bien", exclamó. El acto coincidió con un nuevo aniversario de la muerta del ex presidente del club, Alberto J. Armando, uno de los emblemas de la historia boquense.