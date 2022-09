Origone Fútbol Club: La institución deportiva de Agustín Roca

Origone Fútbol Club es una de las instituciones zonales que continúa vigente con el paso de los años. La entidad de Agustín Roca, además de ser la más representativa del pueblo, es de las más antiguas en la Liga Deportiva del Oeste ya que transita el año 104 desde su fundación.

El fútbol es la única actividad que se realiza y las categorías van desde la escuelita hasta Primera y Senior en la rama masculina. La novedad, este año, fue el debut en torneos oficiales del plantel femenino de Primera División, integrado por chicas de Roca y de Junín.

La máxima autoridad institucional, Marcelo Pettinaroli, habló con Democracia sobre el presente del club y si tienen algún proyecto a futuro.

-¿Cómo se encuentra el club? ¿Se renovó la comisión hace poco tiempo?

-Si, en marzo de este año se renovó la comisión directiva y quedé como presidente. Cuento con un grupo de personas que apoyan y que venían trabajando dentro del club en los años anteriores. En mi caso, soy uno de los que venía participando. Además, incorporamos gente nueva y seguimos adelante, con algunas bajas, pero siempre tirando para adelante los que quedamos.

Estamos bien, le metemos muchas ganas y está todo al día. Se viene trabajando de manera prolija, nos da un poco de pena la situación del país porque queremos progresar y realizar algunas reformas como por ejemplo en los vestuarios y el complejo deportivo y estamos quietos porque el tema económico no nos acompaña. El club cuenta con una cantidad de 110 socios aproximadamente.

-Para un club amateur, ¿se hace difícil desde el aspecto económico?

-Sí, la verdad que es una situación que no ayuda para nada y hoy para hacer cualquier obra hay que contar con un monto de dinero muy importante. Los clubes de pueblo y, algunos de Junín, no están en una situación para encarar una obra que después no se pueda finalizar por falta de presupuesto.

-¿Tienen alguna obra proyectada para el futuro?

-Sí, hay miles de cosas para hacer dentro del club. Nuestra idea es sostener el riego de la cancha principal y armar y renovar los vestuarios. Hoy, tratamos de vivir el día a día más que tener algún proyecto a futuro por cómo se vive. La parte económica es la que demanda y el club transita otra realidad. Tenemos miles de ideas para mejorar en infraestructura, pero todavía no creemos que sea factible una obra por la cantidad de dinero que se requiere.

-Además del campo deportivo, ¿tienen alguna otra instalación?

-Tenemos un salón, muy lindo, de usos múltiples de 50 metros de largo por 20 de ancho y estamos tramitando en el tema de la habilitación porque nos exigen muchos papeles.

-¿Únicamente se práctica fútbol? ¿Las categorías masculinas están completas?

-Por el momento, tenemos fútbol masculino y femenino. Las categorías no las tenemos todas completas, nos faltan jugadores en cuarta y novena división.

-¿Cómo se dio la llegada del fútbol femenino?

-Ellas eran un equipo que jugaba en Rivadavia de Junín, se sintieron un poco relegadas y a este club le faltaba un plantel femenino que compita en los torneos de la liga. Las chicas se pusieron en contacto con nosotros, nos comentaron el proyecto y se tomó la decisión de avanzar e ir para adelante. Estamos muy conformes.

-¿Cómo ves el plantel de Primera en el Torneo Clausura?

- Tenemos un grupo unido. Nos está pasando, en el certamen, que no se nos dan los resultados que queremos. El grupo viene trabajando bien y a veces no se logran los resultados.

-¿La gente de Agustín Roca apoya a la institución?

-Sí, es de ir a la cancha cada vez que jugamos como local, pero no sé si es la mayoría o la gran masa del pueblo. Nos acompañan bastante. Me gustaría y estaría buenísimo que haya más personas alentando al equipo. De hecho, hay fotos antiguas de hace muchos años atrás donde se ve que todo el pueblo está alentando al club. Ojalá se vuelva a eso.

Evento en OFC.

La institución realiza todos los años la cena de gala de la “Fiesta Provincial del Fiambre Casero”, el primer sábado de noviembre. La celebración dura varios días con distintas actividades, como por ejemplo patios de comidas, shows y stand gastronómicos donde se degusta todo lo producido en la zona.

Historia

Origone FC es un club centenario que fue fundado por los primeros pobladores de Agustín Roca y el nombre que se eligió fue en homenaje a Manuel Félix Origone, un militar argentino que fue precursor de la aviación Panamericana. Falleció en un accidente aéreo el 19 de enero de 1913, convirtiéndose en la primera víctima fatal de la aviación argentina.

Lo que no se supo es el por qué de los colores, que son el rojo y el negro y en la camiseta se distribuyen en bastones anchos. Investigadores le consultaron a pobladores mayores, pero no se supo llegar al origen de los colores.

El club fue campeón en la Liga Deportiva del Oeste como en la histórica Liga Independiente. Jugadores de la localidad y un sinfín de nombres juninenses y de la zona vistieron la camiseta rojinegra. El último torneo lo consiguió en el 2010. Anteriormente, en la década del ’80 se adjudicó un torneo nocturno.

Su sede se encuentra en calle Rivadavia, frente a otro edificio histórico como el de la Sociedad Italiana. Ahí funciona el bar del club, donde se juntan para jugar un truco. Además, posee una cancha de fútbol y un complejo que tiene una pileta de natación, una cancha de fútbol cinco y una de paddle.

Postales

1. La formación del plantel campeón del Nocturno de la década del ’80.

2. El equipo femenino de Primera División que hizo su debut este año en la LDDO.

3. El conjunto masculino de Primera que se consagró campeón en el 2010 del torneo interligas. Primer campeonato oficial para el rojinegro.