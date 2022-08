Las chicas de Sarmiento reciben a Argentinos en la Ciudad Deportiva

Sarmiento recibe a Argentinos Juniors esta tarde en una de las canchas de la Ciudad Deportiva. El encuentro se juega desde las 13.30 y corresponde a la decimotercera jornada de la Fase Ascenso del campeonato de Primera B femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El Verde intentará recuperarse de la derrota que sufrió en Córdoba frente a Belgrano en la fecha pasada por 4 a 0 y buscará sostenerse en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la fase.

Las dirigidas por Agustín Lavagnino están haciendo una gran campaña con 25 unidades, están a cuatro de Banfield (29) pero tienen a All Boys muy cerca, con 22, en la cuarta colocación.

Por su parte, el plantel del Bicho cayó en su última presentación, 3 a 1, ante All Boys. Argentinos está 8° en el torneo con 13 puntos.

Las convocadas por el DT: Loana Herrera, Noelia Varela, Constanza Díaz, Lola Bermúdez, Sofía Berenguel, Paola Zavala, Lucía Mansilla, Milagros Moreno, Sofía D’ Ambrosio, Lourdes Palavecino, Morena Iraola, Sol Ponce, Agostina Zeller, Valentina Di Piero, Micaela Tuffilaro, Dalma Lucero, Luz Marzol y Morena Culaciati.

Otro papelón en el fútbol femenino

El encuentro de ayer entre Ferro y Estudiantes de La Plata por una nueva fecha del campeonato de Primera División del fútbol femenino fue suspendido porque no estaban dadas las condiciones en el inicio del partido.

Las dos ambulancias que llegaron al predio de Pontevedra no estaban en condiciones por la falta de equipamientos. La primera que arribó a la cancha no contaba con desfibrilador y la segunda no tenía médicos que puedan constatar la matrícula correspondiente.

Ante esta situación, la jueza decidió suspender el partido y esperar una resolución por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).