Gervasio Núñez: "Estoy dolido, pero siento que es un ciclo cumplido para mí en Sarmiento"

Sarmiento se rearma para encarar el Torneo de la Liga Profesional, que comienza el próximo fin de semana. Mientras el Verde se prepara para el debut, el próximo domingo en Córdoba, ante Talleres, algunos de los integrantes del plantel que participaron de la pasada Copa de la Liga buscan una salida a otro equipo, a sabiendas de que no serán considerados por el DT Israel Damonte.

Uno de ellos es Gervasio Núñez, incluido en la reciente lista de transferibles difundida públicamente por el club. En diálogo con Democracia, el Yacaré admitió sentirse "dolido" con la dirigencia encabezada por Fernando Chiófalo y lamentó que su tiempo en la institución juninense parece haberse agotado.

"En las vacaciones recibió un llamado de Israel Damonte, me dijo que me iba a tener en cuenta, que se había quedado conforme conmigo el semestre pasado. Pero día antes, (el mánager) Mariano Sardi me comunicó que el entrenador no me iba a tener en cuenta", aseguró Núñez, quien vivió el episodio como un deja vu del inicio del año, cuando no parecía estar en la consideración del cuerpo técnico y debió renegociar su contrato con la directiva.

"Es una desprolijidad, soy una persona grande y no imaginé que iba a volver a pasar por la misma situación del semestre pasado", expresó Núñez, sin dejar de cuestionar el hecho de no haber podido lograr una reunión en conjunto con las autoridades del club y el entrenador, para aclarar la situación.

"Ciclo cumplido"

Con 34 años, el Yacaré confía en que todavía tiene combustible para seguir recorriendo su camino en el fútbol profesional, aunque admitió que el futuro parece estar lejos de Junín.

"Hoy estoy entrenando en Reserva para ponerme bien y esperando que aparezca una posibilidad para irme del club, porque, aunque me duela, siento que lo mío es un ciclo cumplido acá en Sarmiento", reflexionó.

Por otro lado, aunque admitió haber tenido un desencuentro con el DT a comienzos de la temporada, en esta oportunidad carga las tintas sobre la Comisión Directiva, a la hora de explicar los motivos de encontrarse relegado. "Con Israel tuvimos idas y vueltas, en algunas cosas no coincidimos, pero siempre fuimos claros y nos dijimos las cosas de frente. El DT tendrá sus motivos de por qué no me quiere como titular en su equipo, quizás sea por mi forma de jugar que no termina de encajar en su propuesta, pero creo que es la dirigencia la que no quiere que siga en el club", exclamó.

Así las cosas, sin demasiadas chances de jugar en el campeonato a punto de iniciar, Núñez también lamentó el hecho de que deberá reorganizar su vida familiar en otra ciudad, una vez que conozca su próximo destino. "No es la manera en la que quiero irme. Es difícil saber que tendrá que sacar a mis hijos del colegio a mitad de año y volverlos a ubicar en otro lugar. Pero también sé que es mi trabajo y siento que tengo mucho para dar todavía", concluyó.

