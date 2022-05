Con el juninense Nicolás Sánchez, Madryn eliminó a Huracán en la definición por penales

Deportivo Madryn de Chubut, equipo de la Primera Nacional, venció ayer a Huracán en la definición por penales por 4 a 3, luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios, y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina de fútbol.

El encuentro, correspondiente a los 32avos de final, se jugó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's Old Boys de Rosario, y Madryn se impuso en los penales por las contenciones de su arquero, Yair Bonnin, quien se quedó con los remates de Jonás Acevedo y Matías Coccaro, mientras que sus compañeros anotaron los cuatro tiros que remataron. El partido fue entretenido con dominio alternado y con la intención de los dos equipos de plantarse en tres cuartos de cancha rival, pese a la diferencia de categoría.

El Globo buscó apoderarse del juego, pero Madryn, pese a ser de una categoría inferior, no cedió la iniciativa e inclusive fue más peligroso que el conjunto de Parque de los Patricios. Huracán no encontró ideas ni profundidad, mientras que Madryn ya no fue tan intenso como en la etapa inicial, por lo cual se llegó al final sin abrir el marcador y la serie se definió desde el punto del penal, donde sobresalió la figura del guardameta del Aurinegro, Yair Bonnin, quien con sus atajadas puso a su equipo en la próxima fase del certamen. Deportivo Madryn se medirá en la próxima fase de la Copa Argentina ante el triunfador del cruce entre Tigre y Los Andes, el último enfrentamiento de los 32avos de final del certamen.