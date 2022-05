Julián Brea: “La idea es seguir en el club, pero todavía no sé nada"

Julián Brea fue uno de los futbolistas más destacados de Sarmiento en la pasada Copa de la Liga Profesional. El joven oriundo de Coronel Charlone, de 22 años, viene en curva ascendente en su carrera, luego de haberse coronado campeón el año pasado con la división Reserva y disputado todos los partidos oficiales de lo que va de 2022 con el primer equipo del Verde, con Israel Damonte como DT.

Sus actuaciones, que incluyeron 3 goles anotados -a Banfield, Racing y Defensa y Justicia-, llevaron a que su nombre suene en el presente mercado de pases como posible refuerzo de Estudiantes de La Plata, transferencia que, de concretarse, significaría una baja sensible para el Verde, en el próximo campeonato a punto de iniciar. Sin embargo, Brea se mantiene cauteloso y, en diálogo con Democracia, aseguró que aún no hay nada concreto en relación a su futuro y la posibilidad de mudarse a la capital provincial. Mientras tanto, sigue preparándose junto al resto del plantel para encarar el certamen venidero, que definirá la permanencia de Sarmiento en Primera División.

“No nos llegó nada ni a mí ni a mi representante, estuve al tanto por las noticias pero la realidad es que no tuvimos ningún contacto. La idea es seguir en el club, pero todavía no sé”, aclaró el delantero a este diario.

Balance del semestre

Por otro lado, Brea analizó lo que dejó el campeonato anterior, que tuvo a Sarmiento cerca de la posibilidad de clasificar a cuartos de final. “Fue un torneo corto, sumamos 21 puntos valiosos y en lo personal estoy contento por haber marcado mis primeros goles en Primera. Lo tomé una manera muy tranquila y ahora hay que mejorar en la pretemporada para sostener el nivel”, reflexionó.

El equipo de Israel Damonte atraviesa su segunda semana de preparación para el Torneo de la Liga Profesional, que comenzará el primer fin de semana de junio, y Brea dio detalles de cómo fue el reinicio, el miércoles pasado, después de diez días de receso. “La primera semana fue de adaptación y en el transcurso de estos días vamos a entrenar bastante doble turno. Venimos bien, la pretemporada sirve para ponerse bien desde la parte física y también con pelota”, afirmó.

Con respecto a los objetivos del próximo torneo, el atacante del Verde tiene en claro que será sacar puntos para escaparle a la zona del descenso y engrosar el promedio, más allá de las ilusiones de pelear más cerca de la cima que del fondo de la tabla. “Damonte nos pide siempre exigirnos más. Nos hicimos fuertes en nuestra casa y únicamente en el partido contra River (derrota 7 a 0 en el Estadio Eva Perón, en la penúltima fecha) no nos sentimos bien. Pero logramos sacar muchos puntos como locales y apuntamos a repetirlo”, finalizó.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.