River sufrió, pero venció a San Lorenzo y se subió al lote de los punteros de la zona

River Plate, campeón vigente, superó ayer con esfuerzo a San Lorenzo, como visitante, en el clásico a San Lorenzo, 1 a 0, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Con la victoria, el equipo de Marcelo Gallardo llegó a 10 puntos y alcanzó el lote de punteros de la Zona A.

El único gol del partido, jugado en el Nuevo Gasómetro y arbitrado por Fernando Espinoza, lo marcó el defensor chileno Paulo Díaz (ex San Lorenzo), a los 36m del primer segmento.

El Ciclón, dirigido por Pedro Troglio, que sigue sin ganar en el certamen (2 puntos), había tenido una chance inmejorable para abrir el marcador cuatro minutos antes, un penal ejecutado por Nicolás "Uvita" Fernández que despejó Franco Armani.

En la primera mitad San Lorenzo presionó a River en el inicio y tuvo una buena chance con un remate de Nicolás Fernández Mercau que pasó cerca del ángulo izquierdo del arco visitante.

River intentó acercarse al arco rival por la izquierda con salidas de Milton Casco para asistir a Esequiel Barco y por la derecha con Robert Rojas para abastecer a los atacantes.

En el complemento, el local encontró en la dupla de Fernández Mercau y Centurión lo mejor de su ataque, y River respondió con buenas acciones de Barco y Enzo Fernández.

Luego el partido fue cayendo en intensidad. A Troglio no le funcionaron los cambios (entre ellos el ingreso del delantero Nicolás Blandi en una nueva etapa en el club) y San Lorenzo no encontró nunca el camino al gol.

Marcelo Gallardo también movió el banco. Entró Quintero para tener la pelota y después se produjo el regreso tras varios meses del delantero Matías Suárez, que dejó pinceladas. River, que no contó con su estrella Julián Álvarez (sintió un malestar antes del choque) fue dejando pasar el tiempo y se quedó merecidamente con los tres puntos, aunque sufrió en el final, por una jugada de pelota parada que terminó en gol del defensor Zapata, pero el árbitro anuló por una supuesta falta sobre el arquero Franco Armani, en el borde del área chica.