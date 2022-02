Cuenta regresiva para el debut: Sarmiento ultima detalles para recibir a Atlético Tucumán

Cinco días apenas separan a Sarmiento de un nuevo debut en un campeonato de Primera División. El próximo jueves, en el día inaugural de la Copa de la Liga Profesional 2022, el Verde recibirá desde las 19.15 a Atlético Tucumán, en el estadio Eva Perón.

Con el partido ante Sportivo Las Parejas, que estaba previsto para el jueves pasado, suspendido definitivamente, el equipo dirigido por Israel Damonte finalizó su cronograma de partidos amistosos y ahora se enfoca en el retorno a la competencia oficial y en la urgencia de sumar puntos para engrosar el promedio de la permanencia.

Hoy, el plantel tendría día libre y recién retornará mañana por la tarde a las prácticas, a puertas cerradas, en el Centro de Alto Rendimiento. Allí, el DT Israel Damonte comenzará a delinear el posible equipo titular para el estreno ante el Decano tucumano.

No obstante, el entrenador ya viene dando pistas de la posible formación que iniciará el certamen: Manuel Vicentini en el arco; línea de cuatro defensores, con Gonzalo Bettini, Federico Rasmussen, Gastón Sauro y Lautaro Montoya; en el medio, Guido Mainero, Federico Vismara, Julián Chicco y Yair Arismendi; y arriba, en principio, Lisandro López y Jonatan Torres, de acuerdo a lo que dejó ver el DT en el último ensayo de preparación ante Defensa y Justicia.

En resumidas cuentas, un equipo en el que la experiencia y el peso de los nombres propios parece imponerse, al menos en el arranque, por sobre las expectativas que habían despertado las jóvenes promesas formadas en el club, en el último tramo de la temporada pasada.

En Reserva, ya hay fixture

Por otro lado, el equipo de Reserva de Sarmiento ya conoce día y horario para sus primeras tres presentaciones en la Copa de la Liga de la división.

En la fecha inaugural, el equipo dirigido por Martín Funes enfrentará a Atlético Tucumán, en condición de local, el viernes 11, a las 9.

Menos de una semana más tarde, el Verde, campeón de la pasada Copa de la Liga de Reserva, volverá a ser local, esta vez frente a Banfield, el miércoles 16, en el mismo horario.

Finalmente, la última jornada programada hasta el momento es la tercera, en la que Sarmiento jugará como visitante ante Platense, el domingo 20 de febrero, a las 9.

Programación de partidos

-Fecha 1 - Viernes 11 - 9.00: Sarmiento vs. Atlético Tucumán

-Fecha 2 - Miércoles 16 - 9.00: Sarmiento vs Banfield

-Fecha 3 - Domingo 20 de febrero - 9.00: Platense vs Sarmiento