Milei no afloja la tensión con Pedro Sánchez: España retiró la embajadora en el país

El presidente Javier Milei subió hoy otro grado a la temperatura del conflicto con su par español Pedro Sánchez, quien decidió retirar de forma definitiva a la embajadora en el país, tensando al máximo las relaciones diplomáticas. Luego de varios capítulos de cruces y sus duros dichos contra Sánchez de este lunes por la noche, Milei continuó con un mensaje en su cuenta de X, en la que desafió al europeo, de cara al nuevo viaje que hará a Madrid el mes próximo para recibir el Premio Juan de Mariana. "VEREMOS HASTA DÓNDE LE LLEGA EL TOTALITARISMO EN SANGRE...

Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana... veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona...", escribió Milei. De esta forma, la crisis diplomática con España sigue en los primeros planos y sin signos de que se comiencen a poner paños fríos para superarla. Milei desembarcará el 21 de junio en Madrid para participar de la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana, que tendrá lugar en el Casino de la capital española, donde será galardonado por "su defensa a las ideas de la libertad". El mandatario argentino llegará a España proveniente de Italia, donde asistirá a la cumbre del G-7 que integran a Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia. Todo esto en medio de la escalada de tensión con España, que incluyó el retiro de la embajadora de ese país en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, mientras que ambos presidentes se niegan a pedirse disculpas. Así lo informó Reuters, luego de que Milei acusara de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa del mandatario español. El encargado de anunciarlo fue el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien el pasado lunes se reunió con el embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, intensificando así la polémica por los comentarios despectivos del presidente durante su exposición en el acto de Vox, la ultraderecha española. "Retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajador", sostuvo Albares en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y agregó: "En adelante, la embajada continuará a nivel de encargada de negocios". A la vez, el canciller planteó: "Para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación". "Las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan en ningún ´show ´", retrucó además el funcionario del PSOE.



La chicana de Milei contra el portavoz español



En otro mensaje, el jefe de Estado cargó contra el portavoz, Patxi López, quien evitó contestar una pregunta de la prensa acreditada. "No todos pueden tener un vocero de lujo como Manuel Adorni", destacó el mandatario a través de sus redes sociales en una nueva crítica contra los funcionarios del PSOE. El jefe de Estado citó una publicación de la cuenta "Milei Shelby", que difundió un fragmento de una conferencia de prensa en la que López evitó pedir disculpas sobre las acusaciones y las exigencias contra el libertario. Durante el video, se lo escucha descartar la pregunta de un periodista plantear que planteó: "Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si le van a pedir perdón a Milei por decirle desde el gobierno fascista y drogadicto. Y no entiendo porque les molesta tanto que Milei critique a alguien q está juzgada por corrupción".