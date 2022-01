Defensa Argentina lo buscó y derrotó a Origone en la última jugada de la noche

Defensa Argentina consiguió anoche con lo justo el triunfo en su cancha, frente a Origone FC, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Nocturno 2022 "Copa Nelson Francho Benito", organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

El Canalero necesitaba el triunfo, luego de un inicio irregular de campaña, y lo consiguió en el estadio Irineo Taró, aunque recién pudo festejar en el tercer minuto de descuento, con un gol del ingresado Luciano Coria, cuando el partido se apagaba.

En el primer tiempo, Origone FC, que llegaba con confianza tras el triunfo en la fecha anterior ante Independiente, se acercó con un remate de Esteban Boyler, que se fue cerca del palo derecho.

El encuentro era muy disputado en el mediocampo y la fricción impedía a los dos equipos progresar en el campo. Antes del descanso del entretiempo, Defensa tuvo la posibilidad de abrir el marcador, con un tiro libre de Enzo Coria, que desvió al córner el arquero Franco Giulio.

En la segunda mitad, Defensa pudo haberlo liquidado con una jugada de pelota parada, que rechazó corto el arquero Giulio y el central Emanuel Deo desperdició con un remate alto, cuando el arco estaba desguarnecido.

Sobre el final, en el partido transitaba el tercer minuto de descuento, llegó un centro al área y el anticipo de Luciano Coria, para marcar el único tanto de la noche y darle el triunfo al equipo de Daniel Delgado.

Programación de partidos

Primera División:

Hoy:

Horario Cancha Partido

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River

Mañana:

Horario Cancha Partido

21.45 Villa Belgrano V. Belgrano vs Rivadavia (L)

Jueves:

Horario Cancha Partido

21.45 River BAP vs D. Baigorrita

Formativas:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

19.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2006/07

20.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2009/10

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2012/13

19.30 Defensa Defensa vs Origone FC 2006/07

20.45 Defensa Defensa vs Origone FC 2009/10

21.45 Defensa Defensa vs Origone FC 2012/13

19.30 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2008

20.30 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2011

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2012/13

19.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2008

20.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2011

