Independiente encontró el gol sobre la hora y le amargó la noche a Jorge Newbery

Independiente volvió anoche a la victoria, luego de una larga racha negativa, frente a Jorge Newbery, en condición de visitante, por la tercera fecha del Torneo Nocturno 2022 "Copa Nelson Francho Benito".

El Rojo encontró el gol del triunfo sobre la hora, en los pies de Cofreces, justo cuando el arquero del Aviador, Oscar Di Giulio, parecía imbatible.

En un primer tiempo discreto, en el que ninguno de los dos equipos encontró los caminos para llegar al arco contrario, Independiente fue un poco más y encontró en la conducción de Matías Marcillaud algo de claridad en ataque.

La más clara, sin embargo, la tuvo Thaigo Garavaglia, con un remate que se fue cerca del palo derecho de Di Giulio. Sin embargo, el guion del partido tuvo un punto de giro con la expulsión del defensor del Aviador, Rosendo Pichelli, que dejó a su equipo tempranamente con diez hombres.

En el complemento, Independiente comenzó a irse al ataque, a partir de la superioridad numérica, pero ni Garavaglia, primero, ni Marcillaud, después, pudieron sortear el obstáculo de Di Giulio, que se agigantaba en su arco con el correr de los minutos.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría igualado sin goles, en la última jugada de la noche, Santillán desbordó por derecha, tiró el centro atrás y apareció el ingresado Daniel Cofreces, para tocar suave, al palo derecho de Di Giulio, que esta vez no pudo evitar la caída de su valla.

Independiente se llevó así tres puntos claves, para salir del fondo de la tabla de la Zona B y seguir soñando con clasificar a los cuartos de final del campeonato. Para el Aviador, en cambio, todo parece quedar cuesta arriba y, con apenas un punto, empieza a alejarse de la clasificación.

Programación de partidos

Primera División:

Hoy:

Horario Cancha Partido

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River

Mañana:

Horario Cancha Partido

21.45 Villa Belgrano V. Belgrano vs Rivadavia (L)

Jueves:

Horario Cancha Partido

21.45 River BAP vs D. Baigorrita

Formativas:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

19.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2006/07

20.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2009/10

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2012/13

19.30 Defensa Defensa vs Origone FC 2006/07

20.45 Defensa Defensa vs Origone FC 2009/10

21.45 Defensa Defensa vs Origone FC 2012/13

19.30 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2008

20.30 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2011

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2012/13

19.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2008

20.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2011

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo