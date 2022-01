Con dos partidos, vuelve el Torneo Nocturno 2022 de fútbol femenino

La actividad del fútbol de la Liga Deportiva del Oeste se reanudará esta noche, luego del parate por las fiestas de fin de año.

Desde las 20, en la cancha de River, se pondrá en marcha la segunda fecha de la Zona A del Torneo Nocturno 2022 "Copa 20° aniversario de Unnoba" de fútbol femenino. A esa hora, en Primera División, el equipo local abrirá la jornada frente a Mariano Moreno, en el reinicio oficial de las competencias del fútbol local.

Luego, a las 22, también en el estadio de La Loba, Villa Belgrano enfrentará a Rivadavia de Lincoln, por el mismo grupo.

El certamen continuará mañana, con los duelos correspondientes a la Zona B, en la cancha de Jorge Newbery. Allí se medirán el Aviador y BAP, y luego lo harán Unnoba y Rivadavia de Junín. El jueves, por su parte, cerrarán la jornada Independiente y Deportivo Pinto, en cancha de Ambos Mundos. Sarmiento, por su parte, quedará libre en la fecha.

Cronograma

Horario Cancha Partido

20.00 River River vs Moreno

22.00 River Villa Belgrano vs Rivadavia (L)



Miércoles:

Horario Cancha Partido

20.00 J. Newbery J. Newbery vs BAP

22.00 J. Newbery Unnoba vs Rivadavia (J)

Jueves:

Horario Cancha Partido

20.00 A. Mundos Independiente vs Dep. Pinto

Sub-17: Jueves

Horario Cancha Partido

22.00 A. Mundos Moreno vs Sarmiento

____________________________________

