Mariano Sardi: "La llegada de Lisandro López le dará un gran salto de calidad a Sarmiento"

La confirmación de la llegada de Lisandro López a Sarmiento, que quedó formalizada con la firma del contrato, el miércoles por la tarde en Buenos Aires, significó una inyección anímica para el Verde, en la antesala del inicio de la pretemporada, el próximo lunes.

El exdelantero de Racing, con un pasado exitoso también en el fútbol europeo, jugará en el club de Junín en 2022, año en el que el equipo que, a partir de la semana entrante, dirigirá Israel Damonte, se jugará la permanencia en la Liga Profesional.

Para el mánager de la institución, Mariano Sardi, pieza clave en la negociación con "Licha", su arribo le asegurará "un gran salto de calidad" al plantel y no vaciló en calificar su contratación como "una de las más importantes de la historia", quizás a la altura de futbolistas de renombre mundial que supieron vestir la camiseta sarmientista en el pasado, como Daniel Passarella o Ricardo Gareca.

"La llegada de Lisandro genera una expectativa enorme, por lo que significa como jugador, por su jerarquía y su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Sin dudas le va a dar un gran salto de calidad a Sarmiento, porque potencia al plantel, a los jugadores jóvenes surgidos en el club y a la institución misma", confió Sardi, en diálogo con Democracia, a la vez que aclaró que "es muy bueno que 'Licha' pueda seguir compitiendo, no solo para Sarmiento, sino para el fútbol argentino".

La presencia de Lisandro López causa un gran impacto tanto en el mundo del Verde como en la Liga Profesional y el peso específico de su figura irrumpe justo después de un campeonato en el que el conjunto juninense resultó perjudicado en varios partidos por fallos arbitrales polémicos, como los goles en contra sufridos frente a Lanús y Godoy Cruz, que debieron haber sido invalidados por posición adelantada de los delanteros rivales.

Sin embargo, Sardi negó que la presencia en cancha del exatacante del Porto de Portugal y el Lyon de Francia pudiera influir en la actuación de las ternas arbitrales en los partidos de Sarmiento, de ahora en más.

"No creo que sea determinante, sí es verdad que a los jugadores de renombre los respetan, no solo los árbitros sino todo el mundo del fútbol. Pero la llegada de Lisandro no fue pensada de ninguna manera en función de eso ni creo que vaya a influir en alguna decisión arbitral", aseguró.

Balance positivo, con final amargo

Al momento de hacer un repaso por lo que dejó el año del Verde en Primera, Sardi consideró que "el balance global es positivo, aunque quedó el sabor amargo del último mes y medio", en el que el equipo apenas pudo sumar un punto en las siete fechas finales del Torneo de la Liga Profesional.

"Más allá de que el tramo final nos dejó un sabor amargo, hay que ver el año completo,valorar que en enero ascendimos a Primera, que en junio se logró el título con la Reserva, y veníamos haciendo una campaña aceptable para lo que es un presupuesto como el de Sarmiento y teniendo en cuenta que tuvimos muy pocos días, entre que ascendimos y comenzó la Copa de la Liga Profesional, para prepararnos para la máxima categoría", recordó.

En esa línea, y luego de un mercado de pases de verano de 2021 que encontró al club de Junín como uno de los más activos de la Liga, y ya con una temporada de recorrido en la elite del fútbol nacional, el director deportivo adelantó que deberían esperarse menos movimientos en cuanto a las contrataciones para la campaña venidera.

"Seguramente no vamos a incorporar tanto como en los mercados anteriores, aunque llegarán siete u ocho refuerzos", precisó Sardi, quien adelantó, en cambio, que el grueso de la actividad podría estar en el casillero de las bajas.

"Muchos futbolistas finalizaron su contrato y no van a continuar. En otros casos, vencieron los préstamos, y por más que quisiéramos que sigan, como ocurre con Gabriel Alanís, Godoy Cruz no lo cedió. Hay otros jugadores que tienen contrato, pero que no serán prioridad en el próximo torneo y estamos buscándoles una salida", concluyó.

