Villa Belgrano empató con 9 de Julio de Chacabuco y quedó eliminado

Villa Belgrano no pudo anoche frente a 9 de Julio de Chacabuco y quedó eliminado del Torneo Federal Regional Amateur.

El equipo de la "V" empató 2 a 2 en El Bosque, por la sexta y última jornada de la Zona 6 del campeonato organizado por el Consejo Federal de AFA. En la previa, la matemática no lo ayudaba, ya que el club de Junín debía ganar y esperar a que Moreno no hiciera lo propio en Ferré, ante Colonial, para clasificar directamente, sin depender de una goleada a favor para disputar una de las plazas de los mejores terceros.

Desde los 5 minutos, el conjunto de Junín lo ganaba con gol del delantero Franco Cabrera, de cabeza. Tras el tanto, el equipo dirigido por Elio Núñer bajó su rendimiento y lo aprovechó el visitante, que empató con gol de tiro libre de Nicolás Rocha, a los 19 de la primera mitad.

Sobre los 30, cuando más le costaba el partido, Alexis Castro aprovechó un tiro libre de Matías Gómez para anticipar de cabeza al arquero Nicolás Keizer y poner el 2 a 1 para Villa.

En el complemento, el equipo de la "V" se fue quedando y lo aprovechó el ingresado Pedro Ravella, con una gran jugada por derecha, que terminó en un centro y el gol del marcador de punta izquierdo Diego González, que entró solo por el segundo palo y definió ante Mosescu.

Villa no encontró los caminos para volver a ponerse en ventaja y se despidió temprano del campeonato federal, al que había llegado con otras expectativas.