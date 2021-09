Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln se enfrentan por el Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana

Como ocurrió hace menos de dos semanas, pero por el Torneo Apertura de la Liga Deportiva del Oeste, Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln volverán a verse las caras esta noche, en El Bosque, por el encuentro de ida de los octavos de final del Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana.

Será desde las 21, en la cancha de Villa, mientras que la semana próxima la serie se trasladará a Lincoln, en El Coliseo, en donde se definirá quién clasifica a la próxima ronda del certamen, que reparte cupos para el Torneo Regional Federal Amateur.

Será un encuentro duro para ambos equipos, que vienen peleando por protagonizar además el campeonato de la liga juninense. Allí, se enfrentaron recientemente por la segunda fecha de la Zona B, en un encuentro que terminó empatado sin goles, en el mismo escenario del duelo de hoy.

De acuerdo con el antecedente más reciente, Rivadavia de Lincoln llega con algo más de confianza tras haber goleado en su estadio a Deportivo Baigorrita, por 4 a 0. El conjunto de la "B", en cambio, viene de sufrir una dura caída de visitante frente a Defensa Argentina, por 3 a 0.

En el certamen de la Federación, los Albirrojos llegan a la serie luego de haber dejado en el camino a Academia Mascherano -de la liga linqueña-, tras imponerse en el resultado global por 4 a 3 -2 a 1 en la ida; 2 a 2 en la vuelta-, mientras que Villa eliminó a Matienzo de Alberdi, con un global de 5 a 1 -1 a 1 en la ida; 4 a 1 en la vuelta-.

Por el lado del club juninense, el DT Elio Núñer admitió que su equipo tuvo una tarde para el olvido en la cancha de Defensa, en un partido en el que el Canalero prácticamente lo dominó de principio a fin.

Del otro lado, el entrenador pehuajense Diego Funes se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, aunque en el choque que recientemente mantuvo por la Liga frente a su rival de esta noche, no pudo imponer condiciones pese a haber jugado todo el segundo tiempo con un hombre de más, por la expulsión del mediocampista Bernardo Delfini.

El Linqueño recibe a 12 de Octubre

El Club Atlético El Linqueño (CAEL) también buscará esta noche, desde las 20.30, dar el primer paso hacia la tercera fase del Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana, en condición de local, frente a 12 de Octubre de Ferré.

El León viene de eliminar en la etapa anterior a Colonial de Ferré por penales y ahora le tocará enfrentar a otro equipo de la Liga de General Arenales, con el objetivo de seguir avanzando en la competencia que otorga cupos para el Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro de ida se jugará en el Estadio Leonardo Costa, mientras que la serie se mudará al distrito arenalense, la semana que viene.

Programación octavos de final:

Hoy

16.00 - Huracán (Liga del Sur) vs San Francisco (Liga del Sur)

20.30 - Alvear (Pampeana) vs Estudiantes (Olavarría)

20.30 - Unión y Progreso (Tandil) vs Ever Ready (Dolores)

16.30 - El Indio (Chascomús) vs Unidos de Olmos (La Plata)

16.00 - SyD José C. Paz (Liga Escobarense) vs Provincial (Pergamino)

16.00 - General Rojo (San Nicolás) vs Paraná (San Nicolás)

20.30 - El Linqueño (Lincoln) vs 12 de Octubre Ferré (Arenales)

21.00 - Villa Belgrano (Junín) vs Rivadavia (Junín).<