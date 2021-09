Colonial y 12 de Octubre de la localidad de Ferré se impusieron en los partidos de ida

Como anticipó ayer Democracia, comenzó la disputa del campeonato de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, certamen que determinará ascensos al Torneo Regional Federal Amateur 2021/2022.

Además del agónico empate 1 a 1 como visitante que Matienzo F.C. de Juan Bautista Alberdi rescató en el estadio "El Bosque" de Villa Belgrano y del triunfo 2 a 1 como visitante de la Academia Javier Mascherano que logró Rivadavia de Lincoln (junto a "Villita", los representantes de la Liga Deportiva del Oeste de Junín en el certamen) ,en el estadio de El Linqueño, se jugaron varios partidos más.

Equipos de nuestra región han iniciado esta competencia, que incluye partidos de ida y vuelta y cuyas revanchas, para determinar quiénes siguen en el torneo, se jugarán el próximo miércoles 22.

Todos los resultados que se registraron

Los resultados generales registrados por las subzonas Norte y Sur, fueron estos:

Sub Zona bonaerense pampeana Norte:

Colonial de Ferré (Liga de Arenales) 2 vs. El Linqueño (Liga Amateur) 0.

Ancalú de San Gregorio (Liga de Vedia) 1 vs. 12 de Octubre de Ferré 3.

Club Atlético Villa Belgrano de Junín 1 vs. Matienzo F.C. de Alberdi 1.

Academia Javier Mascherano de Lincoln 1 vs. Rivadavia de Lincoln 2.

Club José C. Paz de Escobar 1 vs. Club Atlético Sportsman de Salto 0.

Club Defensores de Salto 0 vs. Club Provincial de Pergamino 3.

River Plate de Pergamino 2 vs General Rojo de San Nicolás 2.

Atlético Paraná de San Nicolás 3 vs. Racing Club de Colón 1.

Sub Zona bonaerense pampeana Sur:

Fútbol y Tenis Club Buratovich de Villarino 1 vs. Huracán (Liga del Sur) 6.

Deportivo San Francisco (Liga del Sur) 3 vs. Juventud Unida de Villarino 1.

Alvear Football Club de La Pampa 4 vs. Argentino de Trenque Lauquen 2.

Estudiantes de Olavarría 1 vs. Centro Social Velense (Liga de Tandil) 0.

Sociedad Fomento Unión y Progreso de Tandil 1 vs. Sportivo 25 de Mayo 1.

Club Ever Ready de Dolores 2 vs. Club Atlético Belgrano de Mar Chiquita 2.

Norberto de la Riesta (25 de Mayo) 0 - Social y Deportivo El Indio (Chascomús) 2.

Asociación Civil de Chascomús 0 vs. Centro Vecinal Unidos de Olmos (La Plata) 3.