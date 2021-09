Con cinco partidos, continúa este fin de semana el Torneo Apertura de la Liga Deportiva del Oeste

El Torneo Apertura 2021 "Carlos Giaccobini-Copa Sociedad Comercio e Industria" continúa su marcha, luego del extenso parate de cuatro meses, por la crisis sanitaria del Covid-19.

Mañana, con varios encuentros de categorías inferiores y uno de Primera División, se pondrá en marcha en una nueva fecha, que seguirá el domingo, también con un número importante de encuentros.

En cuanto a la máxima categoría, destaca el choque entre Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln, precisamente los dos equipos de la liga juninense que el miércoles pasado tuvieron su debut por el Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana.

En el caso del equipo de la "V", fue estreno con empate 1 a 1 con Matienzo de Alberdi, en condición de local, mientras que club linqueño derrotó a Academia Javier Mascherano, de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, por 2 a 1.

Ahora, por el torneo juninense, se verán las caras mañana, desde las 16.30 en cancha de Villa, en un partido pendiente de la segunda fecha de la Zona B del campeonato. El domingo, por su parte, en la localidad de Agustín Roca, se medirán el el dueño de casa, Origone FC y Sarmiento, por la fecha 4 de la Zona A, desde las 16.30.

A la misma hora, pero en el estadio de BAP, el local -uno de los punteros de la Zona A- recibirá al golpeado Ambos Mundos, que viene de caer en su cancha ante Mariano Moreno y busca la recuperación.

También en simultáneo, Jorge Newbery, el otro puntero de la Zona A, será local contra River. Más temprano, desde las 13.30, Independiente recibirá a Defensa Argentina. Asimismo, también habrá partidos correspondientes a las divisiones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Pre décima.

Programación de partidos

Formativas:

Mañana:

Horario Cancha Partido Categoría

13.00 Origone Origone vs Sarmiento Sexta

14.30 Origone Origone vs Sarmiento Octava

16.30 Origone Origone vs Sarmiento Cuarta

13.00 BAP BAP vs Ambos Mundos Sexta

14.30 BAP BAP vs Ambos Mundos Octava

16.30 BAP BAP vs Ambos Mundos Cuarta

13.00 J. Newbery J. Newbery vs River Sexta

14.30 J. Newbery J. Newbery vs River Octava

16.30 J. Newbery J. Newbery vs River Cuarta

15.00 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Quinta

Domingo:

Horario Cancha Partido Categoría

11.30 Origone FC vs Sarmiento Pre décima

12.45 Origone FC Origone vs Sarmiento Séptima

14.00 Origone FC Origone vs Sarmiento Quinta

11.30 BAP BAP vs Ambos Mundos Pre décima

12.45 BAP BAP vs Ambos Mundos Séptima

14.00 BAP BAP vs Ambos Mundos Quinta

13.00 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia L Sexta

14.30 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia L Octava

16.30 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia L Cuarta

Primera División

Mañana:

Horario Cancha Partido

16.30 Villa Belgrano Villa Belgrano vs Rivadavia (L)

Domingo:

Horario Cancha Partido

13.30 Independiente Independiente vs Defensa

16.30 Origone FC Origone vs Sarmiento

16.30 BAP BAP vs Ambos Mundos

16.30 J. Newbery J. Newbery vs River