El líder Brasil defiende su invicto en Chile

El líder Brasil, disminuido por la bajas de sus jugadores de la Premier League inglesa, visitará hoy a Chile en defensa de su invicto en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El partido se jugará en el Estadio Nacional de Santiago desde las 22 con arbitraje del peruano Diego Haro y transmisión de TyC Sports Play y Cablevisión (canal 90).

Brasil no contará con nueve jugadores para esta triple fecha de la competencia premundialista debido a la negativa de cesión por parte del fútbol inglés, amparado en el supuesto perjuicio que genera la ampliación del tiempo de convocatoria y la cuarentena a la que deberían someterse los futbolistas al regreso en Reino Unido.



De este modo, el técnico Tite perdió figuras de importancia, algunas de ellas habituales titulares, como el arquero Alisson (Liverpool), el defensor Thiago Silva (Chelsea) y los delanteros Gabriel Jesús (Manchester City) y Richarlison (Everton).

Así, el entrenador amplió la nómina de citados, agregando a Hulk (Atlético Mineiro, exmundialista 2014), Malcom (Zenit de San Pertersburgo) y Vinicius Junior (Real Madrid) y buscará prolongar su campaña ideal en las Eliminatorias, antes de recibir a Argentina, su verdugo en la final de la Copa América, el 10 de julio.

Mucho más urgido está Chile, hoy fuera del Mundial Qatar 2022 con una diferencia de dos puntos respecto de Colombia. Los trasandinos lograron solo una victoria en la competencia: 2-0 ante Perú, en casa, el 12 de noviembre del año pasado.

El equipo dirigido por el uruguayo Martín Lasarte sabe que debe acelerar para no comprometer la clasificación mundialista, algo que intentará hacer en esta ventana frente a rivales directos: Brasil, Ecuador (9) y Colombia (8), ambos de visitante.

Chile también tendrá ausencias por la postura de los clubes ingleses, la más notoria es la del delantero Ben Brereton (Blackburn Rovers), de buena actuación en la última Copa América.

Sí se incorporaron tres “históricos” y bicampeones sudamericanos (2015 y 2016): el arquero Claudio Bravo, el defensor Gary Medel y el volante Arturo Vidal.

Bolivia-Colombia, en el primer turno

Bolivia y Colombia abren la novena fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022 en la altura de La Paz, jugando desde las 17 en el estadio "Hernando Siles", con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y transmisión de la TV Pública.

Colombia está en la quinta posición -zona de repechaje- con 8 unidades, los mismos que Uruguay, con peor diferencia de gol, y Bolivia, por su lado, está en el octavo puesto con 5 puntos.

El equipo "Cafetero" buscará abrir la triple fecha con un resultado positivo en la altura.

El DT Reinaldo Rueda convocó otra vez a Radamel Falcao García y a Juan Fernando Quintero y luego visitará a Paraguay y cerrará como local ante Chile.

Para Bolivia, este encuentro será trascendental para sumar en casa ya que luego tendrá dos duros partidos como visitante contra Uruguay y Argentina.

Uruguay va por los tres puntos a Perú

Uruguay, sin la dupla ofensiva integrada por Luis Suárez y Edinson Cavani, visita a Perú, último en la clasificación y dirigido por el argentino Ricardo Gareca, en el partido que se jugará en el Estadio Nacional de Lima, desde las 22 con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y televisación de DeporTV.

Luego de esta jornada, el domingo próximo, por la postergada sexta fecha, Uruguay recibirá en Montevideo a Bolivia y Perú volverá a ser local en Lima ante Venezuela.



El equipo oriental suma tres partidos sin ganar y sin convertir goles (derrota 2-0 con Brasil, más empates 0-0 ante Paraguay y Venezuela) y además en la reciente Copa América, el desempeño del equipo fue flojo, quedando fuera en cuartos de final ante Colombia.

A esta deslucida coyuntura, se agrega que el equipo que dirige Óscar Tabárez no contará con su temible dupla ofensiva: Luis Súarez, del Atlético de Madrid, y Cavani, en Manchester United.

En Perú, aún confían en el "Tigre" Gareca y en la chance que revierta este mal inicio de las Eliminatorias. La buena noticia para Gareca será el regreso del delantero Paolo Guerrero. Lo malo para el equipo peruano es no contar con Gianluca Lapadula, una figura que tomó un rol muy gravitante.

Ecuador enfrentará en Quito a Paraguay

Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, recibe en Quito al Paraguay de su compatriota Eduardo "Toto" Berizzo, desde las 18 en el estadio "Casa Blanca", con arbitraje de Andrés Matonte de Uruguay.

El equipo de Alfaro se ubica tercero con 9 puntos y llega a este match, tras la derrota como local ante Perú (1-2) en la jornada anterior, por lo que necesita recuperarse rápido.

Los ecuatorianos son perseguidos a un punto por Uruguay (4°) y Colombia (5°, en repechaje) y a dos justamente por Paraguay, que de momento no se clasifica para Qatar 2022.

El plantel ecuatoriano tendrá 9 bajas. Entre los que no estarán aparecen el arquero Robert Arboleda y el defensor Piero Hincapié.

Por el lado de Paraguay, el DT Berizzo no contará con Gustavo Gómez ni Omar Alderete ambos suspendidos. La "Albirroja" suma 7 puntos y viene de caer ante 2 a 0 Brasil, en junio.

Las autoridades sanitarias de Ecuador autorizaron un aforo del 30% del público para el partido de hoy, en el que se esperan unos 14.000 espectadores.