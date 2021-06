Edgardo Gaude: la pasión del hincha en una obra literaria para la posteridad

Hace 40 años, impulsado por la misma pasión que moviliza a cualquier hincha de fútbol, Edgardo Gaude comenzó a coleccionar recortes de diarios y publicaciones de los partidos de Sarmiento, sin siquiera imaginar que, mucho tiempo después, ese material se convertiría en una obra literaria de trascendencia para la vida del club y la cultura de Junín.

Días atrás, desde las tribunas del Estadio Eva Perón, presentó públicamente el primero de los cuatro tomos de "CAS: Mi pasión", una publicación editorial que resume con minuciosa precisión y rigurosidad todos y cada uno de los partidos disputados por el Verde, en tiempos del amateurismo pero, sobre todo, en el profesionalismo.

Desde las formaciones de los equipos, los autores de los goles -cada vez que los hubo- y fotografías de valor histórico, Gaude dedicó las últimas décadas a investigar archivos periodísticos, visitar bibliotecas y hemerotecas y hasta consultar reportes y boletines de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), procurando evitar dejar cabos sueltos y ofrecer un recorrido por cada presentación del club de sus amores en el campo de juego, casi sin guardar distancia con la realidad.

"Este primer tomo abarca desde el amateurismo, en 1950, pasando por la inauguración del Estadio, un año más tarde, y luego los inicios en el profesionalismo, en 1952, cuando Sarmiento empieza a participar de los campeonatos de AFA, hasta 1959. Me hubiera gustado desarrollar mucho más la etapa del amateurismo, pero no me hubiese alcanzado la vida", admitió a Democracia, con esa mezcla de sensaciones que oscila entre la frustración por todo aquello que dejó al margen del recorte y la satisfacción de sostener entre sus manos uno de los ejemplares disponibles en el CAS Shop.

Los inicios de la década del '80 coincidieron con la primera experiencia de Sarmiento en Primera División, una gloriosa etapa que Gaude vivió con plenitud de conciencia. Sin embargo, mientras disfrutaba de aquellos días, comenzó a sentir curiosidad por conocer la parte de la historia que, por haber ocurrido antes de su existencia, se había perdido.

Comenzó entonces a recopilar archivos periodísticos previa consulta con familiares de protagonistas de los tiempos previos al profesionalismo. "La etapa del amateurismo la hice, casi en un 90%, gracias al archivo del diario Democracia", comentó este docente, ya jubilado, que en sus años de actividad se las ingeniaba para encontrar resquicios en su rutina para avanzar con su investigación.

El estudio de la etapa de Sarmiento en el fútbol profesional también coincidió con la necesidad de llevar su trabajo a una revisión exhaustiva y una permanente puesta en contraste de la información. "Sentía que no podía quedarme con una única fuente y empecé a consultar también diarios de Buenos Aires. Luego, comencé a ir a los boletines de AFA y ya más cerca del presente, a consultar directamente con planilla de partidos", revela.

Una sana locura

El hábito de coleccionar recortes de Sarmiento se remonta en Gaude a más de 40 años atrás, cuando guardaba las páginas deportivas de los diarios que compraba su padre, Abel Toribio Gaude -a quien dedicó especialmente el libro-, todos los días.

"Claro que no guardaba todos los recortes, pero sí la mayoría. Empecé en el '80 a recortar diarios, hasta que a principios de los '90 supe que la biblioteca municipal tenía una hemeroteca y ahí me empezó a picar el bichito de conocer todo lo anterior a lo que había vivido", contó. Primero, como un hobbie, más tarde, con el firme impulso de publicar su material, el esfuerzo y la dedicación que la empresa exigía comenzó a poner a prueba la paciencia del autor.

"A medida que avanzaba, comenzaban a cruzarse los datos que consultaba, por ejemplo, apellidos de jugadores que estaban escritos de diferente forma según la fuente. Estaba obsesionado con eso, no quería dejar abierta la duda sobre los nombres correctos y entonces quise darle más seriedad al trabajo, por lo que empecé a ir a AFA", relató.

"Al principio, lo que hacía era un secreto, pero luego comenzaron a enterarse algunas personas de lo que estaba haciendo y entonces, cada vez que me veían, me preguntaban: '¿Y, para cuándo?'. Pero, en realidad, el problema nunca fue la cantidad de páginas que tenía, sino calidad de datos", insistió. Y agregó: "Aún hoy me quedan algunas dudas de si algunos apellidos están correctamente escritos. Por ejemplo, un jugador Espinosa, del '68, en algunos boletines está escrito con 'S' y en otros con 'Z'".

La publicación del primero de los tomos aparece como una especie de luz que se ve al final de un largo túnel, que le demandó a Gaude más de 40 años de recorrido. "Lo veo hoy y pienso que fue una locura, pero, a la vez, lo veo plasmado en el libro y me emociona. Y eso que todavía faltan tres tomos. El primero ya está en la calle y voy camino al segundo, que va a estar listo antes de fin de año. Y los otros dos, confío en que van a estar para el año que viene", se entusiasmó.

Una búsqueda que continúa

Ni siquiera la edición y puesta a la venta del primer tomo del libro alcanzó para que Gaude renuncie a la búsqueda de un pequeño vacío en la reconstrucción de la época que continúa sin llenar.

"Me falta el resumen de un solo partido, del 17 de noviembre de 1956. Un día en el que Sarmiento ganó de visitante 2 a 0 a Colegiales. Justo hubo paro nacional de gráficos y no salió el diario en todo el país", lamentó, a sabiendas de que aquel lejano episodio gremial terminó por ser un obstáculo para su investigación, más de medio siglo después. "Hay una posible formación de aquel día, pero no están todos los datos. El único jugador que estoy seguro de que estuvo es Hebert Pérez, porque él logró una racha de 100 partidos sin faltar y esa seguidilla incluye ese encuentro", precisó, sin ánimos de renunciar a la pelea de completar los casilleros faltantes.

"En mis visitas a AFA, leí, por ejemplo, historia del Deportivo Morón y hay varios partidos faltantes. Un historiador, en ese caso, uno puede optar por dibujar lo que no vio o contar la verdad de lo que no está. Y yo opté por la segunda", reconoció Gaude, quien, sin embargo, tiene clara la respuesta a la pregunta de cómo logró sostener un proyecto de publicación durante más de 30 años, sin certeza de cuándo se volvería realidad.

"Indudablemente, es el fanatismo y la pasión de hincha lo que me permitió llegar hasta aquí. No me detuvieron ni las derrotas, ni los descensos, que, por supuesto, duelen, pero sigo firme. Mucho más ahora, que estamos viviendo esta primavera y verano", resume Gaude, tras comentar que el 20% de lo que recaude por la venta de su primer tomo será destinado al club. Una retribución más por toda una vida de amor a los colores de la camiseta de Sarmiento.