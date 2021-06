Martín Funes: "Con nuestras armas, hicimos un campeonato soñado"

El DT de Sarmiento, Martín Funes, destacó la consagración lograda ayer por su equipo, en la gran final del torneo de la división, frente a Boca, por 2 a 1, en cancha de Banfield. En declaraciones pos-partido, el entrenador reconoció que fue un encuentro "dificilísimo", pero elogió el esfuerzo de sus conducidos para revertir la desventaja inicial.

"Fue un partido dificilísimo, Boca manejó bastante la pelota. Hicimos un segundo tiempo en el que revertimos lo que pasó en el primero, no solo en los goles, sino también en la disputa de la pelota", expresó Funes.

Por otra parte, el entrenador evitó adjudicarse el mérito por el vuelco en el trámite del encuentro, luego del cambio táctico de la salida del lateral izquierdo Gabriel Díaz, para reforzar el mediocampo.

"No creo que haya tenido que ver el cambio de sistema con el gol del empate, son cosas que justo coinciden, no lo atribuyo a los cambios", aseguró, tras definir el desenlace del torneo como "soñado".

"Destaco la humildad, los valores, el sacrificio y compromisos. Con nuestras armas, hicimos un campeonato soñado. Salimos a ganar en todas las canchas", remató.