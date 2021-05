Russo define el equipo para enfrentar a The Strongest

El entrenador de Boca, Miguel Russo, tiene dudas sobre quién reemplazará al volante Cristian Medina, quien dio positivo de Covid-19, para jugar mañana ante The Strongest, por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los tres nombres que tiene en la cabeza el técnico boquense para jugar ante el equipo boliviano en lugar del juvenil volante son Nicolás Capaldo, Gonzalo Maroni o Edwin Cardona, mientras que está confirmado el regreso de Marcos Rojo a la defensa en lugar de Lisandro López.

El posible once "xeneize" sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Rojo y Frank Fabra; Capaldo o Gonzalo Maroni o Edwin Cardona, Alan Varela, Agustin Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Los equipos argentinos en Copa Libertadores:

Hoy

19.15: River vs. Fluminense (BRA)

21.30: Racing vs. Rentistas (URU)

Mañana

21.00: Boca vs. The Strongest (BOL)

23.00: Nacional (URU) vs. Argentinos

Jueves

21.00: Flamengo (BRA) vs. Vélez

19.00: Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle (ECU).