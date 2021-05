Luciano Gondou: "Me siento bien, pero sigo trabajando para afianzarme en Primera"

A poco menos de un mes de cumplir 20 años, Luciano Gondou es uno de los jugadores de Sarmiento que disfruta de un gran presente e ilusiona a los simpatizantes con un futuro todavía más prometedor.

El viernes pasado, en el duelo de semifinales del torneo de la división Reserva, fue pieza clave en el triunfo ante River, por 2 a 0, con un gol de su autoría y una asistencia para el tanto de su compañero Federico Paradela.

En diálogo con Democracia, el joven oriundo de Rufino, Santa Fe, habló de su momento y sus expectativas de cara a la final contra Boca, cuya fecha está pendiente de definición, a la espera de que finalice el aislamiento estricto de nueve días decretado a nivel nacional, por la crisis sanitaria del COVID-19.

"Creo que fue un gran partido, logramos plasmar en la cancha lo que habíamos trabajado en el entrenamiento y, si bien River tenía algunas bajas (por el brote de COVID-19 que afectó al plantel), es una gran potencia en Inferiores. Lo pudimos resolver de la mejor manejar y pasamos a la final", comentó Gondou, en un repaso sobre lo que dejó el duelo disputado en el River Camp, en Ezeiza.

Con pasado en las inferiores del Millonario, el atacante santafesino coincidió en que dentro de la cancha se percibió la misma solidez en el equipo dirigido por Martín Funes que se vio desde afuera, por lo que no dudó en resaltar los méritos del representativo de Junín para llegar al duelo por el título.

"Sabíamos que, en algún momento, River podía manejarnos la pelota, sobre todo, en el segundo tiempo, pero tratamos de cerrarnos y que no nos lastimaran. Se dio como pensábamos y ellos, en el segundo tiempo, casi no tuvieron chances, mientras que nosotros pudimos concretar, a pesar de que también erramos algunas ", reflexionó.

Por sus antecedentes en Núñez, donde se desempeñó en Inferiores hasta diciembre de 2020, cuando regresó a Junín, Gondou reconoció que se trató de un partido con sensaciones encontradas y hasta reveló que el cuerpo técnico encabezado por Juan José Borrelli le reconoció su desempeño al final del compromiso.

"Fue un poco especial, porque jugué contra varios excompañeros y al principio me parecía raro. Pero, al final, son partidos y así es el fútbol. Cuando terminó, me acerqué al banco a saludarlos y los felicité por el torneo que hicieron. Y ellos me felicitaron por cómo había jugado y me desearon que siga todo bien. Eso fue todo", detalló.

¿El mejor momento de su carrera?

Con múltiples goles anotados en el campeonato de Reserva y minutos jugados en el primer equipo de la Liga Profesional, dirigido por Mario Sciacqua, Gondou dejó entrever que podría estar atravesando el mejor momento de su joven carrera.

"Sí, puede ser, me siento bien, pero sigo entrenando y trabajando duro para poder afianzarme en Primera. Por suerte, estoy sumando minutos y la posibilidad de bajar a Reserva, como lo hablé con Martín (Funes), me vino bien, porque se está viendo que es muy competitiva y podía tener rodaje", afirmó.

Finalmente, el delantero de Rufino visualizó el encuentro final con Boca y adelantó que será "muy distinto" al que ambos equipos disputaron recientemente por la Zona B, en Casa Amarilla, con resultado 2 a 2, y que no lo tuvo entre sus protagonistas.

"Seguramente será un partido distinto, porque es una instancia definitoria y no una fecha de la zona. Pero ya nos enfrentamos y nos conocemos, sabemos del potencial que tiene Boca y trataremos de contrarrestar. Lo que siempre hablamos es intentar plantarnos en cada cancha en la que juguemos, contra el rival que sea", concluyó.