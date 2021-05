Boca empató con Barcelona de Ecuador y no pudo asegurar su clasificación

Boca empató anoche sin goles ante Barcelona de Ecuador, en La Bombonera, y ahora deberá esperar hasta semana próxima, cuando enfrente a The Strongest de Bolivia, en condición de local, para saber si logrará la clasificación en el Grupo C para los octavos de final de la Copa Libertadores.

El DT Miguel Russo optó por preservar a varios jugadores, de cara a la semifinal del domingo frente a Racing, por la Copa de la Liga Profesional.

El equipo de Guayaquil, ya clasificado, se vio beneficiado y logró llevarse un punto, de la mano de las jugadas del argentino Damián Díaz, que asumió la conducción del equipo ecuatoriano.

Barcelona dispuso de algunas chances para llegar al gol, pero siempre se encontró con buenas respuestas del reaparecido Esteban Andrada, que justamente volvió pocos días atrás de Ecuador, donde permaneció 10 días aislado por padecer coronavirus.

En la última jornada, el miércoles, a las 19, Boca recibirá The Strongest, que también tiene chances de pasar de fase. Por lo pronto Barcelona lidera el Grupo C con 10 puntos, seguido por Boca con 7, mientras que Santos y The Strongest suman 6 unidades al cabo de cinco jornadas.