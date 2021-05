Rosario Central rescató un empate contra Huachipato

Rosario Central logró anoche un valioso empate en un gol como visitante de Huachipato, en un duro partido jugado en el estadio Sausalito de la ciudad chilena de Viña del Mar, por la tercera fecha del grupo A de la Copa Sudamericana.

Los goles fueron convertidos por Javier Altamirano, para el local, en la etapa inicial, y por Diego Zabala, de cabeza, para Central, en el complemento.

El partido no podría haber comenzado peor para Central, que a los 8´ sufrió la expulsión del juvenil delantero Luca Martínez Dupuy por recibir dos amonestaciones en dos minutos.

Sin embargo, Central se las ingenió para defenderse con la pelota cada vez que pasó por sus volantes y laterales y pudo desbordar o patear desde afuera, pero careció de profundidad.

Huachipato abrió el marcador a los 34´ en una jugada en que la los zagueros visitantes cometieron dos yerros no forzados. Garrido tiró el centro atrás y Altamirano la tocó de zurda y la metió en el medio del arco; el período inicial terminó 1 a 0 en favor del local.

Central pareció otro equipo en el comienzo del complemento, al extremo que llegó dos veces con claridad en dos minutos, aunque no anotó.

Ese mejor juego visitante le permitió llegar al empate a los 22´ con una jugada que se completó cuando el ingresado Marinelli, quien metió el centro pasado para la solitaria entrada del uruguayo Zabala, para que este cabeceara a la red en el primer palo.

Huachipato se rehízo y dispuso de mayor tiempo la pelota, pero sólo generó tres llegadas claras en el final, no logrando cambiar el 1 a 1 final

Huachipato sigue líder del grupo "A" con 5 puntos, escoltado ahora por Central y 12 de Octubre, de Paraguay, con 4 unidades, mientras que San Lorenzo de Almagro, que no tiene unidades,hoy recibe a los guaraníes.