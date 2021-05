Racing empató con San Pablo

Racing Club empató sin goles ante San Pablo en el Cilindro de Avellaneda, por la tercera fecha del grupo "E" de la Copa Libertadores que encabezan los brasileños con 7 unidades, seguidos justamente de la "Academia" con 5 unidades.

Arrancó mejor el equipo brasileño, dirigido por el técnico argentino Hernán Crespo, parado en el campo de Racing y con el objetivo de quedarse con tres puntos vitales para afianzarse aún más en la cima de su grupo.

De a poco creció Racing con Maximiliano Lovera como generador de juego en ofensiva y emparejó el desarrollo, con mayor firmeza en el medio, la recuperación del balón en los rebotes y el aprovechamiento del juego aéreo cada vez que tuvo una posibilidad de pelota parada.

La insistencia "académica" le permitió llegar dos veces con peligro al arco cubierto por Tiago Volpi, aunque no pudo ser efectivo y los últimos minutos de la primera etapa continuaron con paridad en el desempeño de ambos equipos, por lo que los primeros 45´ se cerraron sin goles.

El segundo tiempo fue impreciso, con ambos apelando más a las ganas que a intentar lastimar mediante la elaboración de jugadas colectivas, aunque en el medio del desorden el equipo del cuestionado Juan Antonio Pizzi (se habla de una eventual salida y hasta de que su reemplazante podría ser Antonio Mohamed) fue el que trató de jugar con mayor claridad.

El ingreso de Darío Cvitanich le dio al conjunto local mayor presencia en ofensiva e hizo crecer al equipo nuevamente con Lovera como generador de juego y con las subidas de Juan Cáceres por la banda derecha y con Leonel Miranda un poco más adelantado.

Los últimos 15 minutos fueron todos del local, que tuvo el dominio total de la pelota, metió a San Pablo en su propio campo -mucho más después de la expulsión de William Da Silva a los 34 minutos- y fue el único que intentó abrir el marcador, aunque no lo logró.

Hasta el último minuto del partido, el conjunto de Avellaneda siguió con las chances a su favor y tuvo la más clara de la segunda etapa en los pies del ingresado Santiago Godoy, que no pudo anotar tras una notable salida y tapada del arquero Volpi.

En la próxima fecha (cuarta) Racing visitará a Sporting Crislal, en Perú, mientras que San Pablo viajará a Uruguay para medirse ante Rentistas.