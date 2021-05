River enfrenta a Independiente de Colombia

River Plate buscará esta noche una victoria que le permita ubicarse en la punta del grupo "D" de la Copa Libertadores de América cuando enfrente a Independiente Santa Fe de Bogotá ( Colombia) en la ciudad de Asunción del Paraguay, por la tercera fecha del certamen continental.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en el estadio Nueva Olla de Paraguay, contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, quien estará asistido por su compatriotas Tulio Moreno y Lubin Torrealba, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable ESPN.

El partido debía jugar ayer miércoles en el estadio Centenario de Armenia (Colombia) desde las 21, pero la tensa situación sanitaria y política que se vive en esa ciudad de Colombia obligó a la suspensión y a la reprogramación para hoy jueves.

Independiente Santa Fe perdió por 2 a 1 ante Fluminense y empató con Junior de Barranquilla, ambos como local, y el entrenador Harold Rivera Roa no dio a conocer el equipo aunque sería similar al que viene jugando en el torneo colombiano.

River, en tanto, viene de perder en su visita a Banfield por 1 a 0 en la Copa de la Liga Profesional mientras que en la fecha pasada de la Libertadores, le ganó a Junior como local por 2 a 1 y como el próximo fin de semana se juega la clasificación a los cuartos de final del campeonato argentino, el técnico Marcelo Gallardo decidió resguardar a algunos jugadores.

Gallardo no citó a Paulo Díaz, Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz y Rafael Santos Borré y tampoco contará con Jonatan Maidana (se recupera tras contraer coronavirus) ni con Matías Suárez (sigue aislado por haber sido contacto estrecho de un caso de Covid-19).

El equipo que se enfrentará al equipo colombiano no está confirmado, pero se estima que Jorge Carrascal y Federico Girotti serían titulares mientras que no se descarta que Agustín Palavecino juegue desde el arranque con Leonardo Ponzio en el medio.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda o Alexander Porras, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Daniel Giraldo, Leonardo Pico, John Velásquez, Jhon Arias; Kelvin Osorio y Jorge Ramos. D.T.: Harold Rivera Roa.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Héctor David Martínez, Alex Vigo; José Paradela, Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino, Jorge Carrascal, Federico Girotti y Julián Álvarez. D.T.: Marcelo Gallardo.

Argentinos Juniors ante Nacional de Colombia

Argentinos Juniors jugará hoy frente a Atlético Nacional de Colombia en la ciudad paraguaya de Asunción, a raíz de los conflictos sociales que impidieron la realización del partido en suelo colombiano, para continuar el rumbo victorioso en el grupo "F" de la Copa Libertadores, donde tiene puntaje perfecto.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio "Manuel Ferreira" desde la hora 19, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y televisación en directo por la señal de ESPN2.

El "Bicho" comenzó con el pie derecho en la Libertadores, tras diez años sin participar en el certamen. Así, ganó los primeros dos partidos, ante Nacional de Uruguay y Universidad Católica de Chile, por lo que se encuentra en la cima de su grupo.

Además, los dirigidos por Gabriel Milito perdieron solo uno de los últimos once cotejos entre el certamen continental, la Copa de la Liga Profesional, donde viene de derrotar por 3 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata, y la Copa Argentina.

Por su lado, Atlético Nacional suma cuatro unidades en la tabla de posiciones, por lo que un triunfo le permitiría superar a Argentinos y arrebatarle la punta.

En el torneo colombiano, en tanto, llega tras ser eliminado en cuartos de final por La Equidad, que será el rival de Lanús por la Copa Sudamericana.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Brayan Rovira, Sebastián Gómez; Jarlan Barrera, Jefferson Duque y Andrés Andrade. D.T.: Alexandre Guimarães.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Franco Moyano, Jonathan Gómez, Gabriel Florentín; Gabriel Hauche y Gabriel Ávalos. D.T.: Gabriel Milito.