Sigue la pesadilla para Defensa y Justicia: logró dejar el hotel, pero Coquimbo le reclama los puntos

La odisea de la delegación de Defensa y Justicia en Chile parece comenzar a llegar a su fin, luego de recibir finalmente la autorización del gobierno para subirse a un avión chárter y retornar a Buenos Aires, sin los tres futbolistas que dieron positivo en coronavirus previo al suspendido duelo ante Coquimbo Unido, por semifinales de la Copa Sudamericana.



"Nosotros solo vinimos a jugar al fútbol, queríamos jugar en La Serena, en su cancha, y después se empezó a desvirtuar todo desde que llegamos. Pero acatamos las decisiones, queremos enfrentarnos con un gran rival", afirmó el entrenador del "Halcón", Hernán Crespo, antes de subirse al ómnibus e ir al aeropuerto de Santiago.



Cerca de las 16.00, una hora antes de prevista la partida del chárter, dos patrulleros de la Policía de Chile - carabineros- llegaron al hotel para impedir que la delegación saliera hasta que llegaran representantes del Ministerio de Salud.



"Nos quieren dejar 14 días acá en Chile. Vinieron los carabineros a decirnos que no podemos salir", explicó Diego Lemme, dirigente del "Halcón" como encargado del fútbol profesional, en ese momento.



"Junto al embajador Rafael Bielsa estamos trabajando para conseguir el permiso y volver al país, por lo menos los que dimos negativos", había dicho Lemme, en declaraciones radiales.



Finalmente, los 53 integrantes de la delegación del "Halcón" pudieron dejar el hotel, subirse a un chárter para retornar a Buenos Aires y preparar el juego, reprogramado por Conmebol para el próximo martes en Asunción del Paraguay.



Mientras tanto, el testeo de antígenos (saliva) realizados a Washington Camacho, Francisco Pizzini y Rafael Delgado, los tres futbolistas en cuestión, dieron negativos, aunque igualmente se quedaron en Santiago aislados hasta este sábado, cuando retornarían en un vuelo sanitario a la Capital Federal.

Coquimbo pidió los puntos

Tal como había anticipado el jueves por la noche el gerente de Coquimbo Unido, Pablo Morales, el conjunto chileno oficializó hoy un reclamo a Conmebol para reclamar los puntos del encuentro postergado frente a Defensa y Justicia, que fue suspendido horas antes de su disputa en Chile, por la aparición de tres casos positivos en coronavirus dentro del plantel del "Halcón".



La carta fue firmada por el presidente de la entidad chilena, Jorge Contador Araya, y se argumentó con un raconto de los hechos que ocurrieron desde la programación del día, hora y sede del encuentro de ida.



Además, recordó uno de los artículos emitidos por la Conmebol respecto de su protocolo de vuelta a la competencia donde "un equipo no pueda presentarse por casos de coronavirus perderá los puntos".



"No se da la opción a la no presentación o suspensión, y establece una resolución que no contempla excepciones, esto es hay walkover, siendo el resultado de 3 a 0 en favor del equipo que cumplió y se presentó", remarcó el escrito.